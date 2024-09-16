Куди зник співак і автор хіта «Gangnam Style» (відео)

У 2012 році автор і співак хіта «Gangnam Style» Пак Че Сан був дуже популярним. Його пісню слухали як в інтернеті, так і на радіо.

Корейський артист з’явився випадково, так само і зник.

Про його долю розповіли на сайті «РБК-Україна», передають Новини України – НСН.

Коли вийшов хіт «Gangnam Style», у 2012 році його автор заробив близько 5 мільйонів доларів. Цей кліп і досі продовжує набирати перегляди у Ютубі.

Куди зник співак і автор хіта «Gangnam Style»

У 2012 році відео «Gangnam Style» набрало понад мільярд переглядів й встановило світовий рекорд. Зараз кількість його переглядів наближається до 5, 2 мільярдів переглядів.

Під впливом популярності, артисту довелося переписувати свій програмний код для YouTube, оскільки платформа від початку не була розрахована на такі астрономічні цифри переглядів.

У 2018 році чарівний кореєць зник зі всіх радарів. Причиною того, стало завершення контракту у з агентством YG Entertainment, яке представляло Пак Че Сана з 2010 року. Потім співак створив власну агенцію. Але з невідомих причин перестав писати нові пісні.

Артист влаштувався в лос-анджелеському районі Беверлі-Гіллз разом із дружиною, віолончелісткою Ю Хьо Йон, і їхніми доньками-близнюками. Вів закритий спосіб життя й готувався до повернення на публіку.

Весною 2022 року вийшов його новий альбом із назвою «9th» – «Дев’ятий». Одним із потенційних хітів стала пісня «That That», записана у співпраці з Suga з BTS.

Зараз кореєць активно гастролює Південною Кореєю з новою програмою і збирає стадіони.

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