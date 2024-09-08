8 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

8 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 8 вересня. День пам’яті жертв фашизму. Міжнародний день солідарності журналістів і Міжнародний день грамотності. День міста Дніпро. День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Православні святкують велике церковне свято Різдво Пресвятої Богородиці. Залишилося 113 днів до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 928 день повномасштабної війни в Україні.

8 вересня – яке сьогодні церковне свято

8 вересня в церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці. Також відоме як Друга Пречиста або Осенини, є християнським святом, яке присвячене народженню Діви Марії, матері Ісуса Христа. Згідно з переказами, Марія народилася в Назареті від благочестивих батьків Іоакима та Анни, які довго молилися про дитину. Її народження стало великим благословенням для всього людства, адже через неї в світ прийшов Ісус Христос. Це свято є одним з дванадесятих свят і має велике значення для християн, підкреслюючи роль Марії як великої праведниці та заступниці людей. Цього дня віряни моляться, відвідують богослужіння та дотримуються різних традицій, пов’язаних з цим святом.

8 вересня у світі

Міжнародний день солідарності журналістів

8 вересня – Міжнародний день солідарності журналістів. Його було затверджено у 1958 році на 4-му зібранні профільної організації. Міжнародна організація журналістів є найстарішою та наймасштабнішою міжнародною журналістською асоціацією на планеті.

День пам’яті жертв фашизму

Щороку у другу неділю вересня у всьому світі шанують пам’ять багаточисельних жертв фашистського режиму. Дата відзначається з 1962 року й обрана невипадково. Саме на вересень припадають дві найважливіші події, пов’язані з Другою світовою війною, а саме її початок та завершення.

Міжнародний день грамотності

Грамотність зазвичай сприймається нами як щось належне, і важко уявити, що чимало людей в сучасному світі живуть без базових навичок читання й письма. Щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми та сприяти її подоланню, за ініціативою ЮНЕСКО було засновано Міжнародний день грамотності, який відзначається щороку 8 вересня.

День медсестри відділень дитячої гематології та онкології

Кожен рік 8 вересня своє професійне свято відзначають медичні сестри відділень дитячої гематології та онкології.

Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта

8 вересня щороку у світі проводиться Всесвітній день фізичної терапії, День фізіотерапевта або Міжнародний день фізіотерапії.

День вибачень

Кожен рік у багатьох країнах святкують незвичайне свято – День вибачень або День помилування (Pardon Day). Саме поняття «помилування» має юридичну нотку та визначається як звільнення від покарання за правопорушення посадовою особою, яка має відповідне право.

Всесвітній день журавля

Друга неділя вересня в різних країнах світу відзначається Всесвітній день журавля. Мета свята – привернути увагу світової спільноти до тих проблем і труднощів, які спіткають цих граціозних птахів.

День «Обійміть свого собаку»

День “Обійми свого собаку” – це особлива подія, яка відзначається щороку у другу неділю вересня. Це день, присвячений вшануванню найкращого друга людини та визнанню глибокого зв’язку, який люди поділяють зі своїми чотирилапими супутниками.

День дідусів та бабусь

У вересні у США, Канада, Естонія, Філіппіни та в багатьох країнах світу відзначають День дідусів та бабусь (National Grandparents Day). Тепле родинне свято – чудова нагода подарувати турботу та увагу найріднішим.

Всесвітній день боротьби з муковісцидозом

Всесвітній день боротьби з муковісцидозом – це щорічна подія, яку відзначають пацієнти та організації охорони здоров’я по всьому світу. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про муковісцидоз, його симптоми, методи лікування та поточні дослідження, спрямовані на пошук ліків.

8 вересня в Україні

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

Вже 27 років друга неділя вересня в Україні ознаменована Днем працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення. Затверджений професійний день відповідним серпневим указом голови країни в 1993 році.

День міста Дніпро

Згідно з прийнятим в 2001 році Статутом міста в другу неділю вересня свій день народження святкує місто Дніпро. Відзначається свято ще з кінця XX сторіччя.

Іменини 8 вересня

Іван, Георгій, Марія.

Талісманом людини, народженої 8 вересня є перли. Камінь органічного походження, який утворюється в раковинах молюсків. Здавна вірили, що перли здатні відновлювати ШКТ та зір.

Традиції, заборони, прикмети 8 вересня

У молитвах до Матері Божої звертаються з проханнями про здоров’я для себе та рідних, жіночого щастя.

Почаївській Божій Матері моляться про зцілення від важких хвороб, просять відновити здоров’я, допомогти в скруті, захистити дім і сім’ю від злих людей, а рідну землю – від ворогів, наставити на правильний шлях, а також зміцнити дух і віру.

З особливою увагою ставляться цього дня до матерів – дякують їм за все і в усьому намагаються допомогти. Вважається благою справою для жінок подати на Різдво Богородиці щедру милостиню або надати якусь благодійну допомогу – щоб у домі завжди був достаток і дитячий сміх.

У народі цього дня накривають стіл і запрошують у гості рідних.

Два дні у вересні – 8 та 21 – в Україні святкуються Рожаниці. Це свято має прадавнє народно-слов’янське коріння.

Це жіноче сімейне та родильне свято святкується 2 дні, тому що Рожаниці – дві богині родинного добробуту, матір та донька. Звали їх Лада і Леля, їм молилися жінки та прохали легких пологів, здорових немовлят, міцну родину, здоров’я живим близьким та спокою мертвим.

Люди вірили, що живуть мати та донька на зоряному небі, їх асоціювали саме з Великою та Малою Ведмедицею.

Рожаницям приписували різні сили: здатність народжувати тварин, впливати на плодючість урожаю. Згодом Лада стала уособленням матері та господині, Леля – символом молодості, весни, краси та любові.

Наші предки помітили: якщо у цей день холодний ранок, то буде рання і морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину, і додавали: “Великий урожай горобини – до морозу”.

Ще прикмети 8 вересня

перелітні птахи низько летять — чекайте на похолодання;

багато павутини на деревах — буде тепла погода;

на траві вранці іній — до негоди;

захід сонця та/або світано червоного кольору — буде вітряна та дощова погода;

чим більше на цибулі лушпиння, тим суворішою буде зима.

Що не можна робити 8 вересня:

Не слід лаятися, сваритися, ображати інших.

Не тримайте образу на інших.

Забороняється вживати м’ясні страви.

8 вересня в історії

Визначні події

1296 — у Флоренції відбулася урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою).

1504 — у Флоренції на площі Сіньйорії встановили 5-метрову статую «Давид» роботи Мікеланджело Буонарроті.

1514 — у битві під Оршею московська армія була розбита русько-литовськими військами під проводом князя Костянтина Острозького.

1886 — засновано Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР.

1914 — біля села Воля-Висоцька (тепер Жовківський район, Львівська область) штабскапітан Петро Нестеров здійснив перший в історії повітряний таран, під час якого загинув і він, і екіпаж австрійського літака.

1951 — у Сан-Франциско представники 48 країн підписали мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни. СРСР у цій акції участі не брав, і дотепер Росія як його спадкоємниця формально перебуває в стані війни з Японією.

1967 — в Норвезькому морі через пожежу затонув радянський підводний човен «Ленінський комсомол» з 39 членами екіпажу

1989 — у Києві заснований Народний рух України за перебудову

1993 — створено Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО. Відзначається як День солідарності міст Світової культурної спадщини.

Народилися 8 вересня

1157 — Річард I Левове Серце, англійський король (1189–1199) з династії Плантаґенетів.

1812 — Наталія Гончарова, дружина Олександра Пушкіна, правнучка Гетьмана України Петра Дорошенка.

1896 — Олександр Соколовський, український письменник доби Розстріляного Відродження.

1897 — Юхим Голишев, український композитор у Франції, скрипаль та художник. Був одним із перших відомих та визнаних композиторів додекафоністів.

1898 — Наталія Ужвій, українська акторка театру та кіно, Народна артистка СРСР, лавреатка двох Сталінських та Шевченківської премій

1913 — Петро Войновський, український політичний, військовий і громадський діяч

1916 — Григорій Слуцький, український архітектор.

1928 — Василь Сологуб, український письменник.

1931 — Олександр Івахненко, український художник

1947 – Микола Шопша, український оперний співак.

1947 – Олексій Вадатурський, український агропідприємець. Герой України.

1953 — Лідія Забіляста, оперна співачка, народна артистка України

1975 — Андрій Жованик, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно).

Померли 8 вересня

1895 — Адам Опель, засновник компанії Adam Opel GmbH.

1914 — Петро Нестеров, український і російський військовий льотчик

1921 — Ян Янський, чеський серолог, невролог і психіатр. Першим в світі запропонував класифікацію крові по чотирьом групам.

1962 — Іван Омелянович-Павленко, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командир Окремої кінної дивізії УНР, організатор УВВ.

2006 — Михайло Дзиндра, український скульптор-модерніст.

2009 – В’ячеслав Хурсенко, український співак, композитор, автор-виконавець (зокрема, автор пісні «Соколята»).

2022 — Єлизавета II, королева Великої Британії.

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