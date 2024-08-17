На окупованій ЗАЕС виступив російський пропагандистський співак Шаман – Ярослав Дронов

На окупованій ЗАЕС виступив російський пропагандистський співак Шаман. Також Ярослав Дронов (так звуть співака) побував у інших захоплених містах півдня України.

Про це повідомляє запорізьке видання inform.zp.ua, передають «Новини України – НСН».

На окупованій ЗАЕС виступив російський пропагандистський співак

Російський співак Ярослав Дронов, відомий під псевдонімом Shaman і внесений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, здійснив тур тимчасово окупованими територіями України, включаючи частину Запорізької області.

У рамках туру “по Новороссии”, який проходив з 13 по 14 серпня, російський пропагандистський співак виступив на території Запорізької АЕС, а також у Токмаці та Маріуполі. Декілька концертів було перенесено через те, що Дронов побоювався місцевих партизанів.

Такі концерти окупанти використовують для створення ілюзії стабільності на захоплених територіях і для відволікання уваги від ситуації на курському напрямку. Водночас вони бояться масово афішувати ці виступи, адже можуть зіткнутися з несприятливими наслідками, – зазначає Маріупольська міська рада

Виступ Shaman на території тимчасово захопленої ЗАЕС з’явився на платформі YouTube. У відео співак повторює пропагандистські тези Кремля щодо захоплених територій:

Тур містами ‘Новоросії’ розпочався у 2023 році і не припиняється. Я приїхав сюди підтримати працівників атомної електростанції своїми піснями. Сподіваюся, що зможу підняти їхній дух. Також розпочинаємо святкування ювілею атомної електростанції

Слід зазначити, що Міністерство культури та інформаційної політики України внесло Ярослава Дронова (Shaman) до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Співак виступав перед російськими військовими на тимчасово окупованих територіях України та зняв відео на одну зі своїх пропагандистських пісень.

Shaman здобув популярність після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, випустивши пісню “Я русский” і долучившись до пропаганди РФ.

Ще новини України: «Лютий сором! Минуло 5 днів від пожежі на ЗАЕС, а з боку України жодної ноти» – Кошарна