Українська співачка Ірина Федишин привезла для ЗСУ понад 50 автівок. Гроші для допомоги військовим вона зібрала під час свого туру в Америці і Канаді.

Повідомляють Новини України – НСН з посилання на Інстаграм Ірини Федишин.

«Ану, хто порахує скільки? Хлопці, віримо у вас! Результат мого туру Америка – Канада. Дякую усім своїм прихильникам, які були на концертах», написала Ірина.

З початку повномасштабного вторгнення вона підтримує військових.

Ірина Федишин привезла для ЗСУ понад 50 автівок: відео

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Наразі Ірина Федишин очікує на дитину. Будучи про надії вона провели 25 концертів у понад 25 містах Америик і Канади.

Що пишуть фанати?

Іра 25 блогерів купують 1 машину і рекламують це тижнями А Ви одна і скільки машин🔥🔥🔥Ви-неймовірна!!!!

Хто ще в Україні скільки помагає? Вагітна тендітна жінка безупину мотається турами. Ірина, ви неповторна!

Ірина і ваша сім’я , о це ви показали всім артистам , як за 1 місяць можна зібрати для наших захисників. Велике вам дякуємо.

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