Загинув відомий хореограф Антон Смецький: він повернувся на фронт після втрати ноги

На війні загинув відомий хореограф Антон Смецький. Він став на захист України від самого початку повномасштабного вторгнення. А після важкого поранення знову повернувся на фронт. Останнім часом виконував функції сапера.

Про загибель Захисника повідомили, зокрема, у Національному палаці мистецтв «Україна», передають Новини України – НСН.

Як боляче, коли ідуть найкращі… Загинув, виконуючи бойове завдання, Антон Смецький. Антон пішов на фронт з початку війни. Він втратив ногу, зробив протезування та пішов знову, хоча мав змогу і не іти. Але він просто не зміг залишити своїх побратимів та свою країну!» – йдеться у повідомленні

Про загибель хореографа у понеділок, 24 червня, повідомила також представниця Корпусу військових капеланів ХСП Оксана Мищишин

Я казала йому, що напевно без нього перемога не прийде… Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а москалі бігати і суєтитися, — все, як хлопці люблять… І він ніколи не жалівся. А єдине величезне бажання було — побачитися з жінкою і дитиною. Він як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього дооовго памʼятали усі медпрацівники усіх медичних установ, де через конвейєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце. Вічна памʼять герою, — написала вона

Загибель військового опосередковано підтвердила і його дружина Олеся Смецька, поставивши на аватарку у Фейсбуці світлину із запаленою свічкою й поширюючи дописи друзів і знайомих Антона, які висловлюють жаль з приводу його смерті.

Висловила співчуття з приводу загибелі військового й відома українська співачка, з якою він співпрацював, — Ірина Білик.

Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок….. Лети, прекрасна Душа!!! Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці “Україна” люди аплодували тобі, стоячи… Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!”, — написала співачка на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці

Загинув відомий хореограф Антон Смецький: що про нього відомо

Антон Смецький до початку повномасштабної війни як хореограф співпрацював з багатьма українськими артистами, зокрема Іриною Білик та Дмитром Коляденком.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав київської тероборону, а пізніше мобілізувався сапером до 116-ї окремої механізованої бригади у Запоріжжі. Під час штурму на Запорізькому напрямку у вересні 2023 року підірвався на міні та пережив ампутацію ноги. Після проходження протезування у центрі Superhumans і тривалої реабілітації вирішив повернутися на фронт.

Після війни мріяв знову ставити шоу та відкрити дитячу школу танців.

Під час проходження бійцем реабілітації в грудні 2023 року “Суспільне. Луцьк” зняло інтерв’ю зі Смецьким. Воно – у відео нижче