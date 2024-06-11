Про нього можна писати книжки: загинув легендарний командир добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський

Про загибель Коханівського повідомляють його друзі і знайомі. Відомо, що тіло Героя поки що не вдалося забрати з поля бою, передають Новини України – НСН.

Масово висловлюючи співчуття, українці кажуть, що про таких людей як Коханівський можна писати книжки.

Микола Коханівський на війні з 2014 року. У 2014 році він воював у Бахмуті. У лютому 2022 року його батальйон обороняв Лютіж на Київщин. Потім брав участь у боях на Донеччині. Як повідомляють друзі та знайомі, Коханівський загинув біля Вовчанська на Харківщині.

Я познайомився з ним влітку 2014 року в Бахмуті. Я був комбатом Донбасу – він комбатом батальйону “ОУН”. Він був одним із небагатьох, хто виходив з нами на мітинги проти корупції, зради та наруги над ідеями Майдану у 2014-2018 роках, — написав екскомандир батальйону “Донбас” Семен Семенченко

За його словами, Коханівський загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом. Про це Семенченко дізнався від побратима.

Про загибель Коханіського також повідомила дружина Степана Хмари — Роксолана.

Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з- під обстрілів… Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших… Загинув в окопі на передовій на Харківськійкому напрямку, біля Вовчанська” — написала вона у Фейсбуці

Звістку про загибель Коханівського підтвердила його дружина Катерина.

На жаль, це правда… Але ще не було офіційного повідомлення від Генерального штабу. Бо тіло ще не винесли з поля бою, – зазначила вона.

Микола Коханівський – що ще про нього відомо

Під час Революції Гідності Коханівський запам’ятився тим, що прийшов з драбиною до пам’ятника лєніну навпроти Бесарабського ринку і молотком “декомунізував” його.

Коханівського судили у справі погрому російських банків у 2016 році. 20 лютого представники добробату ОУН закидали камінням будівлю “Сбербанку Росії” та “Альфа-банку” в Києві. За це Миколі Коханівському призначили 2 роки ув’язнення з відстрочкою виконання на рік як “умовний строк”.

У 2017 році поліція затримала Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї. Як розповідала тоді дружина Коханівського Катерина, її чоловік застосував зброю під час бійки з екскомандиром одного із взводів “Правого сектору” Русланом Качмалою.

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