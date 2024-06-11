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Війна

Про нього можна писати книжки: загинув легендарний командир добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський

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Про нього можна писати книжки: загинув легендарний командир добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський

На Харківському напрямку біля Вовчанська загинув легендарний командир добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський. Йому було 53 роки.

Про загибель Коханівського повідомляють його друзі і знайомі. Відомо, що тіло Героя поки що не вдалося забрати з поля бою, передають Новини України – НСН.

Масово висловлюючи співчуття, українці кажуть, що про таких людей як Коханівський можна писати книжки.

Микола Коханівський на війні з 2014 року. У 2014 році він воював у Бахмуті. У лютому 2022 року його батальйон обороняв Лютіж на Київщин. Потім брав участь у боях на Донеччині. Як повідомляють друзі та знайомі, Коханівський загинув біля Вовчанська на Харківщині.

Я познайомився з ним влітку 2014 року в Бахмуті. Я був комбатом Донбасу – він комбатом батальйону “ОУН”. Він був одним із небагатьох, хто виходив з нами на мітинги проти корупції, зради та наруги над ідеями Майдану у 2014-2018 роках, — написав екскомандир батальйону “Донбас” Семен Семенченко

За його словами, Коханівський загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом. Про це Семенченко дізнався від побратима.

Про нього можна писати книжки: загинув легендарний командир добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський

Про загибель Коханіського також повідомила дружина Степана Хмари — Роксолана.

Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з- під обстрілів… Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших… Загинув в окопі на передовій на Харківськійкому напрямку, біля Вовчанська” — написала вона у Фейсбуці

Звістку про загибель Коханівського підтвердила його дружина Катерина.

На жаль, це правда… Але ще не було офіційного повідомлення від Генерального штабу. Бо тіло ще не винесли з поля бою, – зазначила вона.

Микола Коханівський – що ще про нього відомо

Про нього можна писати книжки: загинув легендарний командир добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський

Під час Революції Гідності Коханівський запам’ятився тим, що прийшов з драбиною до пам’ятника лєніну навпроти Бесарабського ринку і молотком “декомунізував” його.

Коханівського судили у справі погрому російських банків у 2016 році. 20 лютого представники добробату ОУН закидали камінням будівлю “Сбербанку Росії” та “Альфа-банку” в Києві. За це Миколі Коханівському призначили 2 роки ув’язнення з відстрочкою виконання на рік як “умовний строк”.

У 2017 році поліція затримала Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї. Як розповідала тоді дружина Коханівського Катерина, її чоловік застосував зброю під час бійки з екскомандиром одного із взводів “Правого сектору” Русланом Качмалою.

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