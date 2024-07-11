«Яремчук: Незрівнянний світ краси»: вийшов трейлер фільму про відомого українського співака

11 липня вийшов трейлер до фільму « Яремчук: Незрівнянний світ краси ». У ньому розповідається про легендарного українського співака Назарія Яремчука.

Повідомляють Новини України – НСН.

Назарій Яремчук є легендарним народним артистом УРСР і Герой України. Саме він зробив українську пісню модною та відомою у світі.

Ініціатива створення фільму належить його доньці, співачці Марії Яремчук. Робота над фільмом почалася у 2021 році. Декілька років команда працювала над вивченням архівів, збором інформації та пошуком героїв для документально-біографічної драми.

«Яремчук: Незрівнянний світ краси»: вийшов трейлер

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У фільмі йдеться про перемогу Назарі Яремчука на конкурсі «Пісня-71» з піснею «Червона рута». Трагічну смерть Володимира Івасюка. Гастролі по різних континентах та виступи в Чорнобилі.

У фільмі «Яремчук: Незрівнянний світ краси» представлені ексклюзивні розповіді дружини Дарини, доньки Марії, колег та учасників «Смерічки».

Режисером фільму є Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк, а ініціаторкою та виконавчою продюсеркою – Марія Яремчук.

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