«Яремчук: Незрівнянний світ краси»: вийшов трейлер фільму про відомого українського співака

11 липня вийшов трейлер до фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси». У ньому розповідається про легендарного українського співака Назарія Яремчука.
Повідомляють Новини України – НСН.
Назарій Яремчук є легендарним народним артистом УРСР і Герой України. Саме він зробив українську пісню модною та відомою у світі.
Ініціатива створення фільму належить його доньці, співачці Марії Яремчук. Робота над фільмом почалася у 2021 році. Декілька років команда працювала над вивченням архівів, збором інформації та пошуком героїв для документально-біографічної драми.
«Яремчук: Незрівнянний світ краси»: вийшов трейлер
У фільмі йдеться про перемогу Назарі Яремчука на конкурсі «Пісня-71» з піснею «Червона рута». Трагічну смерть Володимира Івасюка. Гастролі по різних континентах та виступи в Чорнобилі.
У фільмі «Яремчук: Незрівнянний світ краси» представлені ексклюзивні розповіді дружини Дарини, доньки Марії, колег та учасників «Смерічки».
Режисером фільму є Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк, а ініціаторкою та виконавчою продюсеркою – Марія Яремчук.
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