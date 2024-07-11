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«Яремчук: Незрівнянний світ краси»: вийшов трейлер фільму про відомого українського співака

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Яремчук Незрівнянний світ краси

11 липня вийшов трейлер до фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси». У ньому розповідається про легендарного українського співака Назарія Яремчука.

Повідомляють Новини України – НСН.

Назарій Яремчук є легендарним народним артистом УРСР і Герой України. Саме  він зробив українську пісню модною та відомою у світі.

Ініціатива створення фільму належить його доньці, співачці Марії Яремчук. Робота над фільмом почалася  у 2021 році.  Декілька років команда працювала над вивченням архівів, збором інформації та пошуком героїв для документально-біографічної драми.

«Яремчук: Незрівнянний світ краси»: вийшов трейлер

У фільмі йдеться про перемогу Назарі Яремчука на конкурсі «Пісня-71» з піснею «Червона рута». Трагічну смерть Володимира Івасюка. Гастролі по різних континентах та виступи в Чорнобилі.

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У фільмі «Яремчук: Незрівнянний світ краси» представлені ексклюзивні розповіді дружини  Дарини, доньки Марії, колег та учасників «Смерічки».

Режисером фільму є  Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк, а ініціаторкою та виконавчою продюсеркою –  Марія Яремчук.

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