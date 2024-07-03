3 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

3 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 3 липня. День непокори. День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Православні вшановують пам’ять святого мученика Якинта. Залишився 181 день до Нового року. Це середа і на цей день припадає 861 день повномасштабної війни в Україні.

3 липня – яке сьогодні церковне свято

3 липня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Якинта. Якинт був відомий своєю вірою та відданістю Христу. Він був мучеником, що жив у III столітті. Відмовився від відданості язичницьким богам і віддав своє серце Ісусу Христу. Якинт був страчений за свою віру.

3 липня у світі

День непокори

День непокори (Disobedience Day), який щороку відзначається 3 липня, – це свято тих, хто грає не за правилами. Підривна діяльність була популярною впродовж усієї історії, фактично, саме колесо історії часто оберталося саме завдяки тим, хто не хотів підкорятися та прагнув змін на краще.

Всесвітній день без поліетиленових пакетів

Хоча б один день на рік згадати про чистоту навколишнього середовища закликає Всесвітній день без поліетиленових пакетів, який відзначається щорічно 3 липня.

День вдячності кондиціонерам

Щороку, з 3 липня по 15 серпня, світ відзначає День вдячності кондиціонерам. Цей період присвячений визнанню геніального винаходу кондиціонера та його значного внеску в сучасний побут суспільства.

Міжнародний день кидання каменю

Щороку 3 липня відзначається Міжнародний день кидання каменю (International Drop a Rock Day), який слугує платформою для наскального мистецтва, покликаного надихати і поширювати доброту.

3 липня в Україні

День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України

Починаючи з 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10.02.2011.

Іменини 3 липня

Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Фома.

Талісманом людини, народженої 3 липня, є берил. Досить твердий, хоч і крихкий камінь. Здавна вірили, що власнику берил приносить багатство і добробут.

Традиції, заборони, прикмети 3 липня

У народне свято 3 липня у мисливців було заведено ловити перепелів – причому саме голими руками, а не за допомогою зброї і пасток. Тоді весь рік щаститиме в промислі. А в селян день вважається вдалим для купівлі домашньої птиці та догляду за нею.

У полях і на узліссях у цей період збирали лікувальні трави і засушували для використання в народній медицині. Найкориснішими вважалися зібрані рано вранці рослини, на яких були крапельки роси. У лісах починали збирати перші гриби.

У свято 3 липня селяни починали збирати мак. У давні часи ця квітка в українців вважалася потужним оберегом від нечисті та ворогів, а також сильним снодійним і знеболювальним засобом. Зерна додавали у весільну випічку і давали курям, щоб добре неслися. Корисною прикметою для здоров’я сьогодні вважається з’їсти ложку макового насіння.

Також на полях у народне свято займалися збиранням сіна. Перший зібраний сніп українці ставили в кутку хати і зберігали окремо від решти. Жінки під час роботи затикали кілька колосків за пояс, щоб спина не боліла.

У народі цей день називали Павутинним, тому що погоду “прогнозував” павук. Якщо він не розкидає павутину – буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину – зміна погоди на краще. Дуже часто цей день буває дощовим, з грозою. Дощ у цей день міг передбачати не лише павук. Якщо мурахи ховаються в купу – можна очікувати на сильний вітер, дощ, грозу: жаби в траву виповзають – також слід чекати на дощ.

Ще прикмети 3 липня:

в колодязях спадає вода — до сильної спеки;

скрізь літають зграї комарів та мошок — прийдешній тиждень буде спекотний;

павуки плетуть свою павутину — до гарної погоди;

мало їсть і багато спить пес — чекайте на негоду.

Що не можна робити 3 липня:

Не можна давати в борг гроші — буде сильна сварка.

Не варто починати щось нове — всі плани зазнають краху.

Заборонено злословити і лаятися.

3 липня в історії

Визначні події

1528 — Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого — боротьба з ідеями Реформації

1655 — захоплення та спустошення Мінська московськими військами

1660 — визволення війська Павла Сапіги Мінська від московських окупантів

1885 — українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая»

1886 — Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год

1917 — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України

1928 — у продажу з’явилися перші телевізори

1988 — американський крейсер «Вінсеннес» збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб

Народилися 3 липня:

1883 — Франц Кафка, німецький письменник.

1885 — Юліан Буцманюк, український і канадський художник-монументаліст, учень Модеста Сосенка.

1904 — Арон Утевський, український біохімік, член-кореспондент АН УРСР. Автор філософських і літературних творів.

1906 — Василь Атрощенко, український хімік-технолог, академік.

1907 — Володимир Ласовський, український художник, мистецтвознавець та критик, учень Мистецької школи Олекси Новаківського.

1932 — Вадим Іллєнко, український кінооператор, кінорежисер.

1949 — Віктор Колотов, футболіст київського «Динамо», володар Кубка Кубків і Суперкубка.

1959 — Ігор Тодоров, український історик-міжнародник, євроатлантист.

1961 — Олександр Роднянський, український кінорежисер-документаліст і телепродюсер.

1962 — Том Круз, американський кіноактор, режисер, продюсер, сценарист.

1962 — Томас Гібсон, американський актор.

1978 — Дмитро Красильников, український воєначальник, Герой України.

Померли 3 липня:

1642 — Марія Медічі, королева Франції з 1600 року. З 1610 до 1617 року — регентка Королівства Франція.

1969 — Брайан Джонс, гітарист «The Rolling Stones».

1971 — Джим Моррісон, американський музикант, поет і кінорежисер, вокаліст та лідер гурту «The Doors»

2003 — Михайло Туркевич, український альпініст, перший (разом з Сергієм Бершовим) піднявся на Еверест вночі 1982 року.

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