«Приїхав квіточки полити додому»: фронтмен ТНМК опинився в епіцентрі вибуху у столиці

Про пережите співак розповів OBOZ.UA, передають Новини України – НСН.

«Вчора ввечері я приїхав на Оболонь, припаркував автомобіль біля свого будинку, і через хвилин десять буквально поруч прилетіло. Вибух був дуже гучним. Можливо, так відреагував на нього, тому що це сталося фактично під боком… Люди реагували по-різному. Хтось, пробігаючи, вигукнув: “От і нас з бойовим хрещенням”. Хтось у сльозах та істериці біг до під’їзду, де це сталося. Звуку повітряної тривоги я не чув, тому все було неочікуваним», розповів Фагот.