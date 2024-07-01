«Приїхав квіточки полити додому»: фронтмен ТНМК опинився в епіцентрі вибуху у столиці

Фронтмен ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) опинився в епіцентрі вибуху у Києві 30 червня. У той час він приїхав додому полити квіти.
Про пережите співак розповів OBOZ.UA, передають Новини України – НСН.
«Вчора ввечері я приїхав на Оболонь, припаркував автомобіль біля свого будинку, і через хвилин десять буквально поруч прилетіло. Вибух був дуже гучним. Можливо, так відреагував на нього, тому що це сталося фактично під боком… Люди реагували по-різному. Хтось, пробігаючи, вигукнув: “От і нас з бойовим хрещенням”. Хтось у сльозах та істериці біг до під’їзду, де це сталося. Звуку повітряної тривоги я не чув, тому все було неочікуваним», розповів Фагот.
Фронтмен ТНМК опинився в епіцентрі вибуху: відео
Цивільна дружина музиканта, дизайнерка Ольга Навроцька, дізналася про ракетну атаку з повідомлення співака в Інстаграм. Він написав:
«От так приїхав квіточки полити додому»
30 червня росіяни атакували Київ ракетою. Її уламки упали на одну з багатоповерхівок у Києві.
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