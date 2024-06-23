23 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

23 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 23 червня. Міжнародний день вдів. Міжнародний Олімпійський день. Православні сьогодні вшановують пам’ять мучениці Агрипини Римської і відзначають велике свято Святу Трійцю. Також це переддень Івана Купала. Залишився 191 день до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 851 день повномасштабної війни в Україні.

23 червня – яке сьогодні церковне свято

Свята Трійця

23 червня в церковному календарі – Свята Трійця. Свята Трійця — ім’я Живого Бога в православ’ї, Єдиного в Трьох Особах, іпостасях Божества: Отці, Сину і Святому Дусі.

Свята Трійця відіграла ключову роль у Нікейському соборі, коли було сформульовано Символ віри, в якому віра у Святу Трійцю утверджувалася як догмат, обов’язковий для сповідування всіма християнами. Це свято також вважається Днем народження церкви.

День Святої Трійці, також відомий як П’ятдесятниця, є одним з головних християнських свят. Згідно з Євангелієм, саме в цей день Святий Дух у вигляді вогненних язиків зійшов на апостолів Ісуса Христа і Діву Марію.

День пам’яті мучениці Агрипини Римської

Агрипіна народилася в Римі. Усе своє життя вона присвятила служінню Богу. За часів правління імператора Валеріана почалися гоніння на християн. Агрипину, як і інших християн, привели на суд і змушували відректися від віри, а коли вона відмовилася, то стали катувати, і Агрипінна померла. Тіло святої таємно відвезли до Сицилії – відомо, що біля її мощей неодноразово відбувалися випадки зцілення. У IX столітті мощі мучениці перенесли до Константинополя.

23 червня у світі

Міжнародний день вдів

23 червня кожного року світ відзначає важливу подію – Міжнародний день вдів. Таку дату започаткувала Організація Об’єднаних Націй 21 грудня 2010 року.

Всесвітній день інформаторів

Всесвітній день інформаторів, заснований неурядовими організаціями в 2019 році, відзначається щороку 23 червня. Його мета – підвищити глобальну обізнаність про боротьбу з корупцією та визнати вирішальну роль, яку відіграють інформатори в цій справі.

Міжнародний день жінок в інженерії

Щорічно 23 червня світ відзначає доволі молоде, проте цікаве свято – Міжнародний день жінок в інженерії. Таку подію започаткувало Товариство жінок-інженерів у Великій Британії у 2014 році. Вже у 2016 році до святкування приєдналась ЮНЕСКО, завдяки чому День жінок-інженерів набув міжнародного статусу.

День державної служби ООН

23 червня кожного року відзначаємо День державної служби ООН. Подію започаткувала сама Організація Об’єднаних Націй у грудні 2002 року.

23 червня в Україні

День державної служби в Україні

Щорічно 23 червня Україна відзначає професійне свято – День державної служби. Дата святкування співпадає з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.

Іменини 23 червня

Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір.

Талісманом людини, народженої 23 червня є смарагд. Один з видів берилу, який має насичений зелений колір. В давнину вірили, що смарагд володіє даром передбачення.

Традиції, заборони, прикмети 23 червня

На велике свято Трійці віряни йдуть в храм на святкову службу. У Святого Духа, за прикметами, цього дня нічого не можна просити – тільки дякувати за порятунок і захист. У молитвах до святої Агрипини звертаються з проханнями про зцілення в разі хвороб, моляться про швидке одужання.

За традицією оселі та храми напередодні Трійці прикрашають квітами, травами, гілками дерев і листям лепехи, яку в народі називають цар-зіллям. Вони символізують багатство, процвітання і продовження життя. Також у свято влаштовують багате святкове застілля. Гарна прикмета на Трійцю – подати милостиню, це допоможе захистити себе від хвороб і негараздів. Також у народі кажуть, що якщо на Трійцю засватаються, а на Покрову одружаться, то подружжя житиме довго в любові та злагоді.

Квіти і трави, зірвані на Трійцю, в народі вважаються цілющими і здатними вилікувати будь-яку недугу, а роса на світанку має особливу силу – вона здатна зцілювати.

У переддень свята Івана Купала хлопці та дівчата поринали у наповнену таємничими та магічними властивостями купальську ніч. За переказами, саме у цю ніч у лісі цвіте папороть. Багато сміливців відправлялися до лісу, щоб знайти її. Кому пощастить побачити цвіт папороті, той здобуде скарб. Однак, на шляху можуть зустрітися нечисті сили, які перешкоджатимуть шукачу щастя всілякими способами.

Молодь виконує численні купальські обряди. Дівчата збирають квіти та трави, плетуть із них вінки, вставляють запалені свічки та спускають на воду, намагаючись розгледіти у них свого нареченого. Хлопці розпалюють велике багаття, через яке перестрибують парами, тримаючись за руки, або поодинці. Хто через нього перескочить, не зачепивши полум’я, той буде щасливим.

У цей день починали купатися. Вогонь та вода у купальську ніч володіють силами магії та мають очищувальну дію для тіла та духу.

В цей день відзначають ще День Сонця. Виготовляють два опудала – Купало та Морену. Хлопці роблять Купало, а дівчата – Морену. Одягають їх в чоловічий та жіночий одяг. Коли вечір добігає кінця, опудала спалюють або топлять у річці.

За повір’ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі “зграї мишей” на подвір’ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він підіймається стовпом – на ясну погоду, стелиться по землі – до негоди.

Ще прикмети 23 червня:

дощить, значить через п’ять днів вийде сонце;

зоряне небо означає, що восени буде багато грибів;

довго після дощу видно веселку — погода буде дощовою;

йде гроза — цього року не буде горіхів.

Що не можна робити 23 червня

Забороняється відмовляти у допомозі, тому що сам залишишся в такій ситуації.

Не можна лаятися, особливо, якщо це подружня пара.

Головна заборона стосується покупок.

23 червня в історії

Визначні події

1888 — у Києві відкрито пам’ятник Богданові Хмельницькому

1917 — на II-му Всеукраїнському військовому з’їзді в Києві було проголошено І Універсал Української Центральної Ради

1941 — почалася найбільша в історії танкова битва — між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди (завершилася 29 червня)

1987 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6 м 3 см

1990 — почалося повернення кримських татар на Батьківщину

2001 — розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну

2016 — на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52 % при явці 72 %) проголосували за вихід Об’єднаного Королівства з Євросоюзу («Брекзіт»). Наступного дня прем’єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент «Брекзіту», оголосив про свій намір вийти у відставку.

2022 — Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Грузія статус кандидата не отримала.

Народилися 23 червня

1763 — Жозефіна Богарне, імператриця Франції (1803—1807), перша дружина Наполеона Бонапарта;

1874 — Богдан Боднарський, український книгознавець, бібліограф.

1889 — Анна Ахматова (Горенко), російська поетеса українського походження;

1931 — Григорій Кохан, український кінорежисер, сценарист. Автор кінострічки про УПА «Страчені світанки» (1995).

1972 — Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу 1998 року.

Померли 23 червня

1956 — Рейнгольд Глієр, український і російський композитор німецько-польського походження, диригент, педагог, музично-громадський діяч.

1980 — Олександр Тишлер, український живописець, графік, театральний художник, скульптор.

2011 — Пітер Фальк, американський актор, найбільш відомий за роллю лейтенанта Коломбо в однойменному серіалі. Двічі був номінований на Оскар, лауреат Золотого глобуса та п’яти премій Еммі.

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