Івана Купала 2024: дата і традиції

Дата святкування Івана Купала змінилася. Оскільки з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новий календар.

Про це нагадують Новини України – НСН

Дата свята змінювалася декілька разів. Спочатку це свято відзначали в день літнього сонцестояння. Проте під час переходу на юліанський календар дата змістилася на 7 липня, на день Різдва Іоанна Хрестителя Варто зауважити, що астрономічний день літнього сонцестояння припадає на 20 або 21 червня.

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Тому Різдво Іоанна Хрестителя змістилося на 13 днів раніше, а з ним і свято Купала.

Тепер Івана Купала 2024 року Україна відзначатиме 24 червня за новим календарем та 7 липня – за старим.

Івана Купала – традиції

Зазвичай на Івана Купала влаштовують народні гуляння. На берегах річок і озер розпалюють великі багаття. Через них стрибають та роблять ритуальне обмивання вогнем. Цей ритуал очищає і позбавляє від хвороб. Наші предки в купальському багатті спалювали всі старі й непотрібні речі,

А ще у купальські ніч шукають квітку папороті. За легендою, на Івана Купала, опівночі розквітає папороть. Якщо її знайти вночі в лісі, то вона покаже скарб. А також принесе щастя і багатство. Цвіт папороті охороняють темні сили, тож не кожному дано його знайти та використати.

Що не можна робити на Івана Купала:

у ніч на Купала не можна спати. У гості може нагрянути нечисть і нашкодити домашнім тваринам;

не можна в купальську ніч ходити до лісу. Нечисть може нашкодити (тому за квіткою папороті вирушають тільки найвідважніші);

не варто купатися вночі – з тієї самої причини, що й ходити в ліс;

не можна давати в борг. Це погана прикмета, яка обіцяє злидні та проблеми з грошима.

Ще новини України: Спалена за наказом Петра, а потім затоплена Каховським водосховищем, Чортомлицька Січ – сьогодні річниця знищення

Наш Телеграм