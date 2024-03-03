Дзідзьо назавжди відмовився від свого образу. Поки що Михайло Хома не хоче співати і жартівливі пісні.

Про це пише сайт «Уніан».

Співак свідомо прийняв таке рішення. Зараз він відчуває в собі трансформацію та відповідальність.

«Коли людині немає чого втрачати, там є дуже велика воля, свобода. А коли в людини з’являється якась відповідальність, перед дітьми, наступним поколінням, державою, тоді ти розумієш, що треба трошки нести її. Це трансформація. Ми ростемо, дякувати Богу», сказав Хома.

Дзідзьо назавжди відмовився від свого образу

«Я не знаю, може, я став нудним для молоді. Але я своє завдання на той час виконав. Багато хто впізнавав себе, і сказали, що це чесно. Я ж сценарій не писав. Якби того зростання не було, мені було б нецікаво жити», додав Михайло.

Михайло Хома з дитинства брав участь у пісенних конкурсах та фестивалях. Закінчив музичну школу та вступив у Львівське музичне училище. Потім створив гурт “Друзі”, з яким виступав на весіллях.

У 2008 році його кавер на пісню “Календар” почув Андрій Кузьменко. Тоді музикант запропонував створити Михайлу спільну кавер-версію на свою композицію “Старі фотографії”. З того часу створився жартівливий образ Дзідзьо з довгою бородою. Хома почав виступати разом з музикантами, а їхні веселі пісні “Вихідний”, “Кадилак”, “Павук”, “Сусіди” та інші композиції стали справжніми хітами.