40-річна Джамала стала мамою втретє: де народжувала і як назвали дитину

Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця “Євробачення-2016”, 40-річна Джамала стала мамою вже втретє! У неї народився син.

Про це співачка повідомила сьогодні на своїй сторінці в Інстаграмі. А дитина побачила світ ще 24 травня, тож новоспечена багатодітна мама тримала радісну подію у секреті три дні, передають Новини України – НСН.

Джамала стала мамою втретє

Відомо, що новонародженого хлопчика назвали Алім Сеїт-Бекір Оглу Сулейманов. Маля народилося з вагою 3410 і зростом 51 сантиметр. Це вже третій синочок у родині.

На сторінці Джамали в Інстаграмі вказано, що вона знаходиться у Медичному центрі «Лелека». А на сторінці центру зазначається, що це перший та єдиний в Україні медзаклад з міжнародною акредитацією JCI. Спеціалізується, зокрема, на веденні вагітності і пологах.

‘Такий ввічливий хлопчик. Дав мамі виступити з оркестром, бо мама обіцяла і не могла підвести, прийняти нагороду, сказати промову, доїхати додому, а тоді вже можна до пологового будинку», — написала співачка про народження сина

Під її дописом шанувальники вітають новоспечену багатодітну маму.

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