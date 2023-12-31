Салат на Новий рік «Надія» – 4 рецепти з простих продуктів

Вже вдруге Україна зустрічає Новий рік в умовах повномасштабної війни. У багатьох сьогодні зовсім немає святкового настрою, адже навколо – руйнування і смерть. І кінця цьому жаху не видно. Але все одно більшість збереться увечері з родиною за столом, аби провести старий рік і зустріти новий. Якщо ви ще не визначилися з меню, пропонуємо зробити салат на Новий рік з символічною назвою «Надія». Саме надія іноді це те єдине, за що ми тримаємось посеред війни і біди…
Пропонуємо 4 рецепти салату «Надія» з достатньо простих продуктів.
Салат на Новий рік «Надія» – 4 рецепти
Салат «Надія» з томатами і крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички – одна упаковка;
- томати – три штуки;
- часник – дві великі часточки;
- одне варене яйце;
- зелень петрушки або кропу;
- сир твердого сорту – близько ста грам;
- майонез і сметана – дві столові ложки;
- сіль і перець за смаком.
Як готувати
- Крабові палички ріжуть кружальцями.
- Томати миють, зрізують плодоніжки, а потім рубають на великі кубики, відправляють до паличок.
- Яйце відварюють в круту, а потім труть на дрібній тертці.
- Часник дрібно ріжуть або труть на тертці.
- Аналогічно поступають і з сиром.
- Все змішують в мисці. Додають нарубану зелень, сіль і перець.
- Змішують сметану і майонез і заправляють страву.
Салат “Надія” з куркою, шампіньйонами і сиром
Інгредієнти
- 250 грам відвареного філе курки;
- 100 грам шампіньйонів;
- три відварені картоплини;
- сто грам сиру;
- чотири яйця;
- три середнього розміру морквини;
- головка цибулі;
- сто грам майонезу;
- трохи волоських горіхів для прикраси;
- олія для обсмажування грибів, краще рослинна.
Також можна замінити свіжі гриби на солоні. В такому випадку краще взяти для соусу не майонез, а сметану з ним у співвідношенні один до одного.
Як готувати
- Цибулю ріжуть півкільцями і обсмажують на маслі. Додають до цибулі. дрібно посічені гриби. Коли продукт готовий, залишають його стікати, щоб позбутися зайвого жиру. Готовність можна визначити просто: гриби стануть золотистими, а рідина повністю випарується. Можна додати до них сіль або перець. Всі інгредієнти перед приготуванням слід охолодити.
- Картоплю і моркву, як і куряче філе і яйця, відварюють заздалегідь.
- Овочі ріжуть кубиками невеликого розміру.
- Сир натирають на тертці.
- Яйця подрібнюють ножем, дрібно.
- Філе можна розібрати на волокна, а можна нарізати невеликими шматочками.
- Починають збирання салату. Для цього беруть блюдо з плоским дном. Нижній шар – половина порції моркви, потім – половина сиру. На нього укладають яйця і картоплю, також тільки частина. На картоплю викладають шар майонезу. Тепер йде весь шар філе курки, потім всі гриби, на них картоплю, яйця, змащені майонезом, на верхній частині – морква. І знову сир. Закінчують майонезом.
- Можна прикрасити страву зеленню петрушки або ж шматочками горіхів. При бажанні подрібнений волоський горіх можна покласти на шар грибів.
- Прибирають цей салат в холодильник, щоб він просочився.
Салат “Надія” з солоним огірком
Інгредієнти
- одна відварна куряча грудка;
- 400 грам свіжих грибів;
- два великих солоних огірка;
- половина маленької банки горошку;
- часточка часнику;
- дві головки цибулі;
- три відварених курячих яйця;
- сто грам сиру;
- майонез для заправки.
Як готувати
- Для цього рецепту гриби обсмажують з цибулею на невеликій кількості рослинного масла. Зайвий жир потрібно попередньо злити.
- Куряче м’ясо ріжуть на кубики, видавлюють до них часник і додають трохи майонезу. Огірки ріжуть тонкими кубиками, яйця труть на тертці, як і сир.
- Тепер можна збирати салат. Спочатку йдуть гриби з цибулею, потім – огірки. Курку з часником укладають на овочі, тепер – горошок без рідини. Завершує салат шар яєць і сиру. Всі шари промивають майонезом. При подачі можна прикрасити скибочками огірка і зеленню.
Салат “Надія” з чорносливом
Інгредієнти
- 700 грам курячого м’яса, не обов’язково білого;
- 40 грам волоських горіхів, очищених;
- 100 г свіжих огірків;
- 50 грам сиру;
- чорнослив – 60 грам;
- курячі яйця – три штуки;
- одне велике яблуко;
- майонез, сіль і перець.
Такий салат виходить пікантним, оскільки поєднує в собі різні за смаком інгредієнти.
Як готувати
- Спочатку слід відварити м’ясо. Потім варто його охолодити. До речі, якщо при варінні у воду крім солі покласти лавровий лист, м’ясо буде ніжнішим і ароматнішим.
- Яйця відварюють і ділять на білки і жовтки. Обидва інгредієнти дрібно рубають.
- Чорнослив промивають, ошпарюють окропом, щоб він став м’яким. М’ясо ріжуть соломкою, чорнослив – дрібними шматочками.
- Огірки ріжуть соломкою. Якщо шкірка тверда, то її зрізують.
- Майонез змішують з перцем.
- Куряче м’ясо з’єднують з частиною соусу, викладають на дно форми. Зверху кладуть огірки. Натерті жовтки також змішують з майонезом, викладають на огірки. Тепер волоські горіхи миють, а потім дрібно рубають. Половину з них викладають. Тепер черга сиру, натертого на тертці і також змішаного з майонезом. Змішують яйця, чорнослив, залишок горіхів і майонез, викладають зверху. Зверху посипають салат білками. Прикрасити можна зеленню або ж залишити трохи горіхів і чорносливу.
Смачного! І хай новий рік буде добрим до вас, а надія ніколи не втрачається!
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