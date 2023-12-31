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Салат на Новий рік «Надія» – 4 рецепти з простих продуктів

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Салат на Новий рік «Надія» - 4 рецепти з простих продуктів

Вже вдруге Україна зустрічає Новий рік в умовах повномасштабної війни. У багатьох сьогодні зовсім немає святкового настрою, адже навколо – руйнування і смерть. І кінця цьому жаху не видно. Але все одно більшість збереться увечері з родиною за столом, аби провести старий рік і зустріти новий. Якщо ви ще не визначилися з меню, пропонуємо зробити салат на Новий рік з символічною назвою «Надія». Саме надія іноді це те єдине, за що ми тримаємось посеред війни і біди…

Пропонуємо 4 рецепти салату «Надія» з достатньо простих продуктів.

Салат на Новий рік «Надія» – 4 рецепти

Салат «Надія» з томатами і крабовими паличками

Салат на Новий рік «Надія» - 4 рецепти з простих продуктів

Інгредієнти:

  • крабові палички – одна упаковка;
  • томати – три штуки;
  • часник – дві великі часточки;
  • одне варене яйце;
  • зелень петрушки або кропу;
  • сир твердого сорту – близько ста грам;
  • майонез і сметана – дві столові ложки;
  • сіль і перець за смаком.

Як готувати

  • Крабові палички ріжуть кружальцями.
  • Томати миють, зрізують плодоніжки, а потім рубають на великі кубики, відправляють до паличок.
  • Яйце відварюють в круту, а потім труть на дрібній тертці.
  • Часник дрібно ріжуть або труть на тертці.
  • Аналогічно поступають і з сиром.
  • Все змішують в мисці. Додають нарубану зелень, сіль і перець.
  • Змішують сметану і майонез і заправляють страву.

Салат “Надія” з куркою, шампіньйонами і сиром

Салат на Новий рік «Надія» - 4 рецепти з простих продуктів

Інгредієнти

  • 250 грам відвареного філе курки;
  • 100 грам шампіньйонів;
  • три відварені картоплини;
  • сто грам сиру;
  • чотири яйця;
  • три середнього розміру морквини;
  • головка цибулі;
  • сто грам майонезу;
  • трохи волоських горіхів для прикраси;
  • олія для обсмажування грибів, краще рослинна.

Також можна замінити свіжі гриби на солоні. В такому випадку краще взяти для соусу не майонез, а сметану з ним у співвідношенні один до одного.

Як готувати

  • Цибулю ріжуть півкільцями і обсмажують на маслі. Додають до цибулі. дрібно посічені гриби. Коли продукт готовий, залишають його стікати, щоб позбутися зайвого жиру. Готовність можна визначити просто: гриби стануть золотистими, а рідина повністю випарується. Можна додати до них сіль або перець. Всі інгредієнти перед приготуванням слід охолодити.
  • Картоплю і моркву, як і куряче філе і яйця, відварюють заздалегідь.
  • Овочі ріжуть кубиками невеликого розміру.
  • Сир натирають на тертці.
  • Яйця подрібнюють ножем, дрібно.
  • Філе можна розібрати на волокна, а можна нарізати невеликими шматочками.
  • Починають збирання салату. Для цього беруть блюдо з плоским дном. Нижній шар – половина порції моркви, потім – половина сиру. На нього укладають яйця і картоплю, також тільки частина. На картоплю викладають шар майонезу. Тепер йде весь шар філе курки, потім всі гриби, на них картоплю, яйця, змащені майонезом, на верхній частині – морква. І знову сир. Закінчують майонезом.
  • Можна прикрасити страву зеленню петрушки або ж шматочками горіхів. При бажанні подрібнений волоський горіх можна покласти на шар грибів.
  • Прибирають цей салат в холодильник, щоб він просочився.

Салат “Надія” з солоним огірком

Салат на Новий рік «Надія» - 4 рецепти з простих продуктів

Інгредієнти

  • одна відварна куряча грудка;
  • 400 грам свіжих грибів;
  • два великих солоних огірка;
  • половина маленької банки горошку;
  • часточка часнику;
  • дві головки цибулі;
  • три відварених курячих яйця;
  • сто грам сиру;
  • майонез для заправки.

Як готувати

  • Для цього рецепту гриби обсмажують з цибулею на невеликій кількості рослинного масла. Зайвий жир потрібно попередньо злити.
  • Куряче м’ясо ріжуть на кубики, видавлюють до них часник і додають трохи майонезу. Огірки ріжуть тонкими кубиками, яйця труть на тертці, як і сир.
  • Тепер можна збирати салат. Спочатку йдуть гриби з цибулею, потім – огірки. Курку з часником укладають на овочі, тепер – горошок без рідини. Завершує салат шар яєць і сиру. Всі шари промивають майонезом. При подачі можна прикрасити скибочками огірка і зеленню.

Салат “Надія” з чорносливом

Салат на Новий рік «Надія» - 4 рецепти з простих продуктів

Інгредієнти

  • 700 грам курячого м’яса, не обов’язково білого;
  • 40 грам волоських горіхів, очищених;
  • 100 г свіжих огірків;
  • 50 грам сиру;
  • чорнослив – 60 грам;
  • курячі яйця – три штуки;
  • одне велике яблуко;
  • майонез, сіль і перець.

Такий салат виходить пікантним, оскільки поєднує в собі різні за смаком інгредієнти.

Як готувати

  • Спочатку слід відварити м’ясо. Потім варто його охолодити. До речі, якщо при варінні у воду крім солі покласти лавровий лист, м’ясо буде ніжнішим і ароматнішим.
  • Яйця відварюють і ділять на білки і жовтки. Обидва інгредієнти дрібно рубають.
  • Чорнослив промивають, ошпарюють окропом, щоб він став м’яким. М’ясо ріжуть соломкою, чорнослив – дрібними шматочками.
  • Огірки ріжуть соломкою. Якщо шкірка тверда, то її зрізують.
  • Майонез змішують з перцем.
  • Куряче м’ясо з’єднують з частиною соусу, викладають на дно форми. Зверху кладуть огірки. Натерті жовтки також змішують з майонезом, викладають на огірки. Тепер волоські горіхи миють, а потім дрібно рубають. Половину з них викладають. Тепер черга сиру, натертого на тертці і також змішаного з майонезом. Змішують яйця, чорнослив, залишок горіхів і майонез, викладають зверху. Зверху посипають салат білками. Прикрасити можна зеленню або ж залишити трохи горіхів і чорносливу.

Смачного! І хай новий рік буде добрим до вас, а надія ніколи не втрачається!

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