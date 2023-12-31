Салат на Новий рік «Надія» – 4 рецепти з простих продуктів

Вже вдруге Україна зустрічає Новий рік в умовах повномасштабної війни. У багатьох сьогодні зовсім немає святкового настрою, адже навколо – руйнування і смерть. І кінця цьому жаху не видно. Але все одно більшість збереться увечері з родиною за столом, аби провести старий рік і зустріти новий. Якщо ви ще не визначилися з меню, пропонуємо зробити салат на Новий рік з символічною назвою «Надія». Саме надія іноді це те єдине, за що ми тримаємось посеред війни і біди…

Пропонуємо 4 рецепти салату «Надія» з достатньо простих продуктів.

Салат на Новий рік «Надія» – 4 рецепти

Салат «Надія» з томатами і крабовими паличками

Інгредієнти:

крабові палички – одна упаковка;

томати – три штуки;

часник – дві великі часточки;

одне варене яйце;

зелень петрушки або кропу;

сир твердого сорту – близько ста грам;

майонез і сметана – дві столові ложки;

сіль і перець за смаком.

Як готувати

Крабові палички ріжуть кружальцями.

Томати миють, зрізують плодоніжки, а потім рубають на великі кубики, відправляють до паличок.

Яйце відварюють в круту, а потім труть на дрібній тертці.

Часник дрібно ріжуть або труть на тертці.

Аналогічно поступають і з сиром.

Все змішують в мисці. Додають нарубану зелень, сіль і перець.

Змішують сметану і майонез і заправляють страву.

Салат “Надія” з куркою, шампіньйонами і сиром

Інгредієнти

250 грам відвареного філе курки;

100 грам шампіньйонів;

три відварені картоплини;

сто грам сиру;

чотири яйця;

три середнього розміру морквини;

головка цибулі;

сто грам майонезу;

трохи волоських горіхів для прикраси;

олія для обсмажування грибів, краще рослинна.

Також можна замінити свіжі гриби на солоні. В такому випадку краще взяти для соусу не майонез, а сметану з ним у співвідношенні один до одного.

Як готувати

Цибулю ріжуть півкільцями і обсмажують на маслі. Додають до цибулі. дрібно посічені гриби. Коли продукт готовий, залишають його стікати, щоб позбутися зайвого жиру. Готовність можна визначити просто: гриби стануть золотистими, а рідина повністю випарується. Можна додати до них сіль або перець. Всі інгредієнти перед приготуванням слід охолодити.

Картоплю і моркву, як і куряче філе і яйця, відварюють заздалегідь.

Овочі ріжуть кубиками невеликого розміру.

Сир натирають на тертці.

Яйця подрібнюють ножем, дрібно.

Філе можна розібрати на волокна, а можна нарізати невеликими шматочками.

Починають збирання салату. Для цього беруть блюдо з плоским дном. Нижній шар – половина порції моркви, потім – половина сиру. На нього укладають яйця і картоплю, також тільки частина. На картоплю викладають шар майонезу. Тепер йде весь шар філе курки, потім всі гриби, на них картоплю, яйця, змащені майонезом, на верхній частині – морква. І знову сир. Закінчують майонезом.

Можна прикрасити страву зеленню петрушки або ж шматочками горіхів. При бажанні подрібнений волоський горіх можна покласти на шар грибів.

Прибирають цей салат в холодильник, щоб він просочився.

Салат “Надія” з солоним огірком

Інгредієнти

одна відварна куряча грудка;

400 грам свіжих грибів;

два великих солоних огірка;

половина маленької банки горошку;

часточка часнику;

дві головки цибулі;

три відварених курячих яйця;

сто грам сиру;

майонез для заправки.

Як готувати

Для цього рецепту гриби обсмажують з цибулею на невеликій кількості рослинного масла. Зайвий жир потрібно попередньо злити.

Куряче м’ясо ріжуть на кубики, видавлюють до них часник і додають трохи майонезу. Огірки ріжуть тонкими кубиками, яйця труть на тертці, як і сир.

Тепер можна збирати салат. Спочатку йдуть гриби з цибулею, потім – огірки. Курку з часником укладають на овочі, тепер – горошок без рідини. Завершує салат шар яєць і сиру. Всі шари промивають майонезом. При подачі можна прикрасити скибочками огірка і зеленню.

Салат “Надія” з чорносливом

Інгредієнти

700 грам курячого м’яса, не обов’язково білого;

40 грам волоських горіхів, очищених;

100 г свіжих огірків;

50 грам сиру;

чорнослив – 60 грам;

курячі яйця – три штуки;

одне велике яблуко;

майонез, сіль і перець.

Такий салат виходить пікантним, оскільки поєднує в собі різні за смаком інгредієнти.

Як готувати

Спочатку слід відварити м’ясо. Потім варто його охолодити. До речі, якщо при варінні у воду крім солі покласти лавровий лист, м’ясо буде ніжнішим і ароматнішим.

Яйця відварюють і ділять на білки і жовтки. Обидва інгредієнти дрібно рубають.

Чорнослив промивають, ошпарюють окропом, щоб він став м’яким. М’ясо ріжуть соломкою, чорнослив – дрібними шматочками.

Огірки ріжуть соломкою. Якщо шкірка тверда, то її зрізують.

Майонез змішують з перцем.

Куряче м’ясо з’єднують з частиною соусу, викладають на дно форми. Зверху кладуть огірки. Натерті жовтки також змішують з майонезом, викладають на огірки. Тепер волоські горіхи миють, а потім дрібно рубають. Половину з них викладають. Тепер черга сиру, натертого на тертці і також змішаного з майонезом. Змішують яйця, чорнослив, залишок горіхів і майонез, викладають зверху. Зверху посипають салат білками. Прикрасити можна зеленню або ж залишити трохи горіхів і чорносливу.

Смачного! І хай новий рік буде добрим до вас, а надія ніколи не втрачається!

Джерело

Дивіться також: Новорічне меню-2024 – чим пригощати “Зеленого Дракона”