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Смачна піца на сковороді за 10 хвилин – ідеальний рецепт для вечері

Дата 🕑 2 хв.
піца на сковороді

Піца на сковороді готується всього лише за 10 хвилин – ідеальний варіант для вечері без всякого клопоту.

Майже кожен з нас любить піцу: шар ніжного хрусткого тіста з улюбленою начинкою, ммм… Але не всі готові возитися з замішування тіста і розкочуванням коржів, а готове заморожене тісто не завжди до вподоби.

НСН пропонує два рецепти, з майонезом і без, за якими можна приготувати смачну піцу вдома за 10 хвилин:

Піца на сковороді за 10 хвилин з майонезом

  • Сметана – 5 ст. л.
  • Майонез – 5 ст. л.
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 2 ст. л.
  • Помідори – 2 шт.
  • Ковбаса – 150 г.
  • Сир – 200 г.

Інші продукти для начинки за смаком.

Вінчиком збити сметану, майонез, яйця і борошно до однорідності, посолити. Сковороду змастити олією. Вилити тісто в сковороду. На тісто викласти кружечки помідорів і ковбаси або інші продукти за смаком. Включити середній вогонь. Посипати піцу тертим сиром.

Піцу накрити кришкою і залишити на 10 хвилин. Подавати на стіл гарячою.

про їжу

Піца на сковороді без майонезу

  • Яйця – 3 шт.
  • Борошно пшеничне – 5 ст. л.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Помідори – 1 шт.
  • Ковбаса салямі (тонкі скибочки) – 12 шт.
  • Кетчуп.
  • Сир – 50 г.
  • Сіль за смаком.

У миску розбити яйця, додати сметану і сіль. Збити міксером. Всипати борошно і перемішати вінчиком. Сковороду змастити олією і влити тісто. Змастити тісто кетчупом або іншим соусом за смаком. Викласти скибочки помідорів і салямі. Посипати тертим сиром. Готувати піцу на маленькому вогні під кришкою 5 хвилин.

Джерело: УНІАН

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Смачна піца на сковороді за 10 хвилин - ідеальний рецепт для вечері Встановити додаток

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