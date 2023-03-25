Смачна піца на сковороді за 10 хвилин – ідеальний рецепт для вечері

Піца на сковороді готується всього лише за 10 хвилин – ідеальний варіант для вечері без всякого клопоту.
Майже кожен з нас любить піцу: шар ніжного хрусткого тіста з улюбленою начинкою, ммм… Але не всі готові возитися з замішування тіста і розкочуванням коржів, а готове заморожене тісто не завжди до вподоби.
НСН пропонує два рецепти, з майонезом і без, за якими можна приготувати смачну піцу вдома за 10 хвилин:
Піца на сковороді за 10 хвилин з майонезом
- Сметана – 5 ст. л.
- Майонез – 5 ст. л.
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 2 ст. л.
- Помідори – 2 шт.
- Ковбаса – 150 г.
- Сир – 200 г.
Інші продукти для начинки за смаком.
Вінчиком збити сметану, майонез, яйця і борошно до однорідності, посолити. Сковороду змастити олією. Вилити тісто в сковороду. На тісто викласти кружечки помідорів і ковбаси або інші продукти за смаком. Включити середній вогонь. Посипати піцу тертим сиром.
Піцу накрити кришкою і залишити на 10 хвилин. Подавати на стіл гарячою.
Піца на сковороді без майонезу
- Яйця – 3 шт.
- Борошно пшеничне – 5 ст. л.
- Сметана – 3 ст. л.
- Помідори – 1 шт.
- Ковбаса салямі (тонкі скибочки) – 12 шт.
- Кетчуп.
- Сир – 50 г.
- Сіль за смаком.
У миску розбити яйця, додати сметану і сіль. Збити міксером. Всипати борошно і перемішати вінчиком. Сковороду змастити олією і влити тісто. Змастити тісто кетчупом або іншим соусом за смаком. Викласти скибочки помідорів і салямі. Посипати тертим сиром. Готувати піцу на маленькому вогні під кришкою 5 хвилин.
Джерело: УНІАН
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