Як швидко приготувати піцу в домашніх умовах (відео)

Кулінар FooDee розповіла, як швидко приготувати піцу в домашніх умовах. За цим рецептом ви може дуже часто радувати рідних приємною вечерею, передає НСН.

Інгредієнти на 2 піци:

130 г борошна;

7 г сухих швидкодіючих дріжджів;

240 мл гарячої води 50-55 градусів;

0,5 чайної ложки солі;

+ 260 г борошна;

1 ст. л. оливкової олії;

Інгредієнти для улюбленої начинки;

Як швидко приготувати піцу

Поставте духовку прогріватися на максимум (250 градусів чи більше). Змішайте 130 г борошна з дріжджами в глибокому посуді. Залийте все гарячою водою. Додайте сіль і решту борошна (260 г). Замісіть лопаткою. Додайте оливкову олію. Викладіть на поверхню і вимішуйте кілька хвилин, доки тісто не перестане липнути до рук.

Покладіть тісто в миску і накрийте рушником. Приготуйте улюблену начинку. Як приклад, візьміть томатний соус, базилік, наріжте помідори, оливки, цибулю, сир, ковбасу. Поверніться до тіста. Розділіть навпіл, і розкатайте чи розтягніть першу половинку. Викладіть її на встелене пергаментом деко. Розкладіть зверху всі інгредієнти.

Випікайте протягом 5-10 хвилин в дуже гарячій духовці. Поки перша випікатиметься, займіться другою піцою.

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