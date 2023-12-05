Що приготувати на Миколая – 5 українських страв з минулого

Що приготувати на Миколая, щоб втілити всі традиції українських господинь з минулого.

Наші предки дуже трепетно ставилися до свята Миколая-чудотворця. Мами готували для своїх малюків пряники або печиво, які називалися «миколайчиками».

НСН розповідає, які українські страви поставити на стіл в День святого Миколая.

Медові пряники

Ці пряники стануть улюбленими ласощами ваших діточок. Тісто можна приготувати з будь-яких інгредієнтів, але ми радимо використовувати яйця, сметану, вершкове масло, какао, борошно і розпушувач тіста (можна соду, погашену оцтом). З тіста можна вирізати фігурки. Найбільш традиційні – це фігури святого Миколая, зірки і янголятка. Якщо у вас немає вдома таких формочок, можна вирізати їх з паперу і обвести ножем. Готові пряники можна прикрасити глазур’ю – білковою або з білого шоколаду.

Вареники з заварного тіста

Ці вареники називаються заварними, оскільки готуються з борошна, завареного окропом. Крім борошна і окропу, в тісто додають рослинне масло і сіль. В результаті воно виходить пластичним, ліпити з нього вареники – одне задоволення. Можна навіть залучити до цього процесу дітей. В якості начинки наші предки використовували картоплю з грибами. Готові варенички не забудьте посипати підсмаженою цибулею.

Борщ з карасями

Від звичного для нас борщу цей відрізняється тим, що варили його на бульйоні з білих сушених грибів. Крім них, квасолі і обов’язкових інгредієнтів, в борщ після його готовності додавали смажених карасів. Після чого доводили страву до кипіння і виймали з печі.

Скумбрія маринована

Маринад для порізаної на шматочки скумбрії був розсіл з води, солі, цибулі та спецій. Рибу заливали остиглим маринадом і ставили під гніт на півтори години.

Варенуха

Цей алкогольний напій готувався із залитих горілкою сушених літніх фруктів і ягід (вишень, слив, яблук, груш). Суміш настоювали 8 годин в глиняному горщику. Потім додавали в неї мед і, заліпивши горщик кришкою з тіста на борошні і воді, ставили в розігріту до 80-90 ° C грубку (в нашому випадку – духовку) на 10 годин.

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