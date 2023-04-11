Мерехтливі крашанки – ще один спосіб пофарбувати яйця на Великдень (відео)

Цього року все більш популярності набирає тренд на мерехтливі крашанки. Як пофарбувати яйця у вині, розповідає НСН.

Якщо хочеться пофарбувати яйця на Великдень не як завжди і шукаєте чогось особливого, можна пофарбувати пасхальні яйця червоним вином. Для цього потрібно мінімум зусиль та пляшка червоного вина, яйця вийдуть насиченого бордового кольору з великою кількістю блискучих цяточок.

Отож для фарбування яєць знадобиться недороге червоне солодке вино та курячі чи перепелині яйця. Яйця можуть бути будь-якого кольору. Щоб зробити мерехтливі яйця, дотримуйся рецепта:

Добре помийте курячі та перепелині яйця та викладіть в каструлю.

Вилийте у каструлю пляшку червоного вина, вино має покривати яйця.

Поставте каструлю на сильний вогонь та варіть яйця до готовності.

Під час такого фарбування яєць у квартирі може бути запах алкоголю, тому відчиніть вікна або ввімкніть витяжку.

Під час варіння яєць вино випаровується. Після того як зварите яйця, покладіть їх у меншу каструльку та додайте вино, яке залишилось.

Залиште яйця у вині ще на ніч. За цей час вони ще більше профарбуються, на них з’являться кристали, які й мерехтітимуть на сонці.

Цьогорічний хіт – мерехтливі крашанки. Відео

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