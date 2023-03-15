Названо ТОП-5 симптомів, які викликають алергію на цитрусові. Більшість з них людина відчуває після їжі або напоїв, приготованих із сирих фруктів. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

ТОП-5 симптомів алергії на цитрусові

Сильне поколювання і свербіж губ, язика та горла;

Почервоніння і легкий набряк губ і ясен. Це симптоми синдрому оральної алергії (ОАС);

Люди з ОАС, які мають реакцію на цитрусові, можуть їсти фрукти, коли вони термічно оброблені;

Симптоми можуть з’явитися пізніше в житті навіть якщо ви їсте фрукт роками без проблем.

Люди, які страждають на алергію на шкірку цитрусових, можуть відчувати симптоми контактного дерматиту, якщо вони контактують зі шкіркою цитрусових.

ТОП-5 симптомів, які викликають алергію на цитрусові: відео

Алергічний контактний дерматит викликається тим, що ваша шкіра виділяє запальні речовини після контакту з алергеном. Його симптоми:

Почервоніння шкіри та печіння; Сильний свербіж; Суха шкіра, лущення; Набряк; Пухирі.

У поодиноких випадках алергія на цитрусові може викликати системну алергічну реакцію-анафілаксію. Анафілаксія є невідкладною медичною допомогою та може бути небезпечною для життя.

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