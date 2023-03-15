Названо ТОП-5 симптомів, які викликають алергію на цитрусові. Більшість з них людина відчуває після їжі або напоїв, приготованих із сирих фруктів. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.
ТОП-5 симптомів алергії на цитрусові
- Сильне поколювання і свербіж губ, язика та горла;
- Почервоніння і легкий набряк губ і ясен. Це симптоми синдрому оральної алергії (ОАС);
- Люди з ОАС, які мають реакцію на цитрусові, можуть їсти фрукти, коли вони термічно оброблені;
- Симптоми можуть з’явитися пізніше в житті навіть якщо ви їсте фрукт роками без проблем.
- Люди, які страждають на алергію на шкірку цитрусових, можуть відчувати симптоми контактного дерматиту, якщо вони контактують зі шкіркою цитрусових.
ТОП-5 симптомів, які викликають алергію на цитрусові: відео
Алергічний контактний дерматит викликається тим, що ваша шкіра виділяє запальні речовини після контакту з алергеном. Його симптоми:
- Почервоніння шкіри та печіння;
- Сильний свербіж;
- Суха шкіра, лущення;
- Набряк;
- Пухирі.
У поодиноких випадках алергія на цитрусові може викликати системну алергічну реакцію-анафілаксію. Анафілаксія є невідкладною медичною допомогою та може бути небезпечною для життя.
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