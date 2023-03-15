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ТОП-5 симптомів, які викликають алергію на цитрусові

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ТОП-5 симптомів

Названо ТОП-5 симптомів, які викликають алергію на цитрусові. Більшість з них людина відчуває після їжі або напоїв, приготованих із сирих фруктів. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

ТОП-5 симптомів алергії на цитрусові

  • Сильне поколювання і свербіж губ, язика та горла;
  • Почервоніння і легкий набряк губ і ясен. Це симптоми синдрому оральної алергії (ОАС);
  • Люди з ОАС, які мають реакцію на цитрусові, можуть їсти фрукти, коли вони термічно оброблені;
  • Симптоми можуть з’явитися пізніше в житті навіть якщо ви їсте фрукт роками без проблем.
  • Люди, які страждають на алергію на шкірку цитрусових, можуть відчувати симптоми контактного дерматиту, якщо вони контактують зі шкіркою цитрусових.

ТОП-5 симптомів, які викликають алергію на цитрусові: відео

Алергічний контактний дерматит викликається тим, що ваша шкіра виділяє запальні речовини після контакту з алергеном. Його симптоми:

  1. Почервоніння шкіри та печіння;
  2. Сильний свербіж;
  3. Суха шкіра, лущення;
  4. Набряк;
  5. Пухирі.

У поодиноких випадках алергія на цитрусові може викликати системну алергічну реакцію-анафілаксію. Анафілаксія є невідкладною медичною допомогою та може бути небезпечною для життя.

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