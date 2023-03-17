Як виростити малину без червів: народний спосіб

Досвідчені садівники дали поради, як виростити малину без червів. А також, навіщо робити санітарну обрізку кущів малини та прибирати опале листя, передає НСН.

Черви в малині – проблема, з якою стикаються багато садівників. Їх складно помітити, поки не почнеш збирати ягоди. А коли людина їх виявляє, то вже пізно – урожай зіпсований.

Черви в малині з’являються тому, що личинки шкідників живуть поруч з малиною. Вони зимують в опалому листі й в верхньому шарі ґрунту. Личинки також дуже люблять запущені посадки та бур’яни в міжряддях й кущі малини. Але, як тільки на вулиці теплішає, черви вилазять назовні, ближче до малини. Варто їй зацвісти – тут же поселяються у квітках, створюють сім’ю, живуть та харчуючись смачною ягодою. Тому багато хто замислюється, як виростити малину.

Для цього потрібно буде регулярно робити санітарну обрізку кущів малини та прибирати опале листя. Дотримання цього правила значно знижує число шкідників. Ранньою весною, до розкриття бруньок, кущі малини обробляють 3%-ною бордоською рідиною. Але є ще кілька способів, як позбутися червів у малині без «хімії»:

Як виростити малину без червів

Під час цвітіння використовують содовий розчин:

В кип’яченій воді розводять соду – 2 ст. л на 10 л, остуджують і обприскують кущі. Таку процедуру потрібно повторювати 1 раз в 5-7 днів, сода не впливає на смак і якість ягід, але знищує черв’яків.

Обприскують кущі гірчичним настоєм:

Потрібно взяти 100 г порошку, розчинити у воді до консистенції сметани, після додати ще відро води й настояти 24 години.

Використовують настій тютюну:

200 г тютюнового листя (або тютюнового пилу) залити 10 л окропу і залишити на 24 години. Потім процідити та обприскати малину. Також можна посадити поруч з малиною цибулю і часник – вони відлякують шкідників і залучають корисних жуків.

І найголовніша порада, якщо хочете мати менше клопоту зі шкідниками і виростити малину, то краще садити ремонтантні сорти. Вони рідше вражаються.

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