Як приготувати кашу-соломаху: інгредієнти та спосіб

Здавна кашу-соломаху готували українські козаки у своїх походах. Є декілька її рецептів.

Проте є і класичний – з гречаного борошна. Про це пише сайт Shuba, передає НСН

Як приготувати кашу-соломаху: інгредієнти

Для приготування старовинної страви знадобиться:

Борошно гречане – 300 г

Сало – 200 г

Цибуля ріпчаста жовта – 1 шт.

Олія соняшникова – 100 г

Сіль – до вашого смаку

Як приготувати кашу-соломаху: відео

Спочатку покладіть гречане борошно у миску. Постійно розмішуючи його, влийте у миску тонкою цівкою холодну воду. Вливайте стільки води, щоб добре розмішати борошно, але так, щоб не зробити суміш зовсім рідкою.

Приблизно 4 склянки води доведіть до кипіння. Підсоліть й постійно розмішуючи, влийте борошняну суміш в окріп. Приблизно через 5 хвилин влийте в кашу олію.

Готуйте до загусання каші та помішуйте її час від часу.

Поки каша вариться, подрібніть сало та цибулю. Розігрійте олію на пательні. Підсмажте шматочки сала з цибулею, посоліть, додайте перцю чи трошки улюблених спецій та підсмажте до золотистого кольору цибулі.

Коли каша загусне, вимкніть вогонь. Додайте до каші підсмажене сало з цибулею. Все добре перемішайте. Подавайте до столу кашу-соломаху з подрібненою зеленою цибулею.