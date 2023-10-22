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Ситні оладки з вермішелі та сиру: найпростіший рецепт

оладки з вермішелі та сиру
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Для приготування оладок з вермішелі, сиром і зеленою цибулею не потрібно витрачати багато часу та зусиль. Це надзвичайно простий спосіб приготування швидкої страви. Рецептом ділиться Hyser, передає НСН.

Ситні оладки з вермішелі та сиру: найпростіший рецепт

Інгредієнти:

  • Сир твердий – 360 г;
  • Яйця курячі – 4 шт;
  • Зелена цибуля – 150 г;
  • Сіль – 12 г;
  • Перець – 4 г;
  • Сухий часник – 6 г;
  • Олія – 120 г.

Спосіб приготування:

  1. Вермішель відварити до готовності у достатній кількості води.
  2. Зелену цибулю промити, перебрати та дрібно нарізати.
  3. Сир натерти на дрібній тертці.
  4. Готову вермішель відкинути на сито і добре зцідити. Зціджену вермішель перекласти у глибоку миску.
  5. Додати до вермішелі тертий сир і нарізану цибулю, вбити яйця, посолити і поперчити до смаку і дуже добре перемішати.
  6. На сковороді нагріти достатню кількість олії та зменшити вогонь до середньої.
  7. Столовою ложкою порційно відсаджувати на сковороду невеликі порції маси з вермишеллю – оладки, обсмажувати їх до золотистого кольору з обох боків.
  8. Оладки з вермішелі з сиром та зеленою цибулею готові! Подаємо гарячими з будь-яким легким соусом.

Раніше ми писали: Корисні та смачні заправки для салатів – 5 простих рецептів

 

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