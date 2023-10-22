Для приготування оладок з вермішелі, сиром і зеленою цибулею не потрібно витрачати багато часу та зусиль. Це надзвичайно простий спосіб приготування швидкої страви. Рецептом ділиться Hyser, передає НСН.
Ситні оладки з вермішелі та сиру: найпростіший рецепт
Інгредієнти:
- Сир твердий – 360 г;
- Яйця курячі – 4 шт;
- Зелена цибуля – 150 г;
- Сіль – 12 г;
- Перець – 4 г;
- Сухий часник – 6 г;
- Олія – 120 г.
Спосіб приготування:
- Вермішель відварити до готовності у достатній кількості води.
- Зелену цибулю промити, перебрати та дрібно нарізати.
- Сир натерти на дрібній тертці.
- Готову вермішель відкинути на сито і добре зцідити. Зціджену вермішель перекласти у глибоку миску.
- Додати до вермішелі тертий сир і нарізану цибулю, вбити яйця, посолити і поперчити до смаку і дуже добре перемішати.
- На сковороді нагріти достатню кількість олії та зменшити вогонь до середньої.
- Столовою ложкою порційно відсаджувати на сковороду невеликі порції маси з вермишеллю – оладки, обсмажувати їх до золотистого кольору з обох боків.
- Оладки з вермішелі з сиром та зеленою цибулею готові! Подаємо гарячими з будь-яким легким соусом.
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