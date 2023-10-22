Для приготування оладок з вермішелі, сиром і зеленою цибулею не потрібно витрачати багато часу та зусиль. Це надзвичайно простий спосіб приготування швидкої страви. Рецептом ділиться Hyser, передає НСН.

Ситні оладки з вермішелі та сиру: найпростіший рецепт

Інгредієнти:

Сир твердий – 360 г;

Яйця курячі – 4 шт;

Зелена цибуля – 150 г;

Сіль – 12 г;

Перець – 4 г;

Сухий часник – 6 г;

Олія – 120 г.

Спосіб приготування:

Вермішель відварити до готовності у достатній кількості води. Зелену цибулю промити, перебрати та дрібно нарізати. Сир натерти на дрібній тертці. Готову вермішель відкинути на сито і добре зцідити. Зціджену вермішель перекласти у глибоку миску. Додати до вермішелі тертий сир і нарізану цибулю, вбити яйця, посолити і поперчити до смаку і дуже добре перемішати. На сковороді нагріти достатню кількість олії та зменшити вогонь до середньої. Столовою ложкою порційно відсаджувати на сковороду невеликі порції маси з вермишеллю – оладки, обсмажувати їх до золотистого кольору з обох боків. Оладки з вермішелі з сиром та зеленою цибулею готові! Подаємо гарячими з будь-яким легким соусом.

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