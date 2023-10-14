Медові пряники на кефірі: дуже легкий рецепт

Медові пряники на кефірі довго залишаються м’якими та свіжими. А до приготування пряників можна залучити навіть дитину. Рецептом поділились на сайті ТСН, передає НСН.

Медові пряники на кефірі

Інгредієнти:

борошно – 2,5 склянки

кефір – 350 мл

цукор – 1 склянка

яйця – 2 жовтки + 1 білок

мед – 1 ст. л.

рослинна олія – 3 ст. л.

харчова сода – 0,5 ч. л.

сіль – щіпка

яйця – 1 білок

цукор – 3 ст. л.

Приготування

Жовтки, білок, мед, цукор і сіль збийте віничком. Влийте цю суміш у кефір та олію. Ще раз добре збийте. Всипте поступово просіяне борошно із содою і замісіть некруте тісто. Розкачайте його у пласт завтовшки один сантиметр. За допомогою формочки або склянки витисніть кружечки. Викладіть пряники на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані один від одного. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин. Приготуйте помадку: збийте віничком білок із цукром до повного його розчинення. Після закінчення випікання пряників дістаньте їх із духовки. Швидко змастіть збитим білком. Поставте до духовки ще на десять хвилин.

Пряники добре змащувати силіконовим пензликом, а кефір можна замінити кислим молоком.

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