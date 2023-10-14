Медові пряники на кефірі: дуже легкий рецепт

Медові пряники на кефірі довго залишаються м’якими та свіжими. А до приготування пряників можна залучити навіть дитину. Рецептом поділились на сайті ТСН, передає НСН.
Медові пряники на кефірі
Інгредієнти:
- борошно – 2,5 склянки
- кефір – 350 мл
- цукор – 1 склянка
- яйця – 2 жовтки + 1 білок
- мед – 1 ст. л.
- рослинна олія – 3 ст. л.
- харчова сода – 0,5 ч. л.
- сіль – щіпка
- яйця – 1 білок
- цукор – 3 ст. л.
Приготування
- Жовтки, білок, мед, цукор і сіль збийте віничком. Влийте цю суміш у кефір та олію. Ще раз добре збийте.
- Всипте поступово просіяне борошно із содою і замісіть некруте тісто. Розкачайте його у пласт завтовшки один сантиметр.
- За допомогою формочки або склянки витисніть кружечки.
- Викладіть пряники на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані один від одного.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.
- Приготуйте помадку: збийте віничком білок із цукром до повного його розчинення.
- Після закінчення випікання пряників дістаньте їх із духовки. Швидко змастіть збитим білком. Поставте до духовки ще на десять хвилин.
Пряники добре змащувати силіконовим пензликом, а кефір можна замінити кислим молоком.
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