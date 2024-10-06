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Страви з гарбуза – 3 рецепти для осіннього меню

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Журналіст
Страви з гарбуза – 3 рецепти для осіннього меню

Гарбуз є універсальним овочем. Які популярні страви з гарбуза можна приготувати, щоб урізноманітнити  меню восени.

Окрім звичної гарбузової каші, з гарбузом можна приготувати і цікавіші страви та випічку.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Оладки з гарбуза

Для того, щоб приготувати оладки з гарбуза та банана, треба такі продукти:

  • гарбуз – 300 г;
  • банан – 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 2-3 ст. л.;
  • ванілін – щіпка;
  • кориця – щіпка;
  • мускатний горіх – щіпка.

Страви з гарбуза – 3 рецепти для осіннього меню

Як готувати оладки з гарбуза та банана

Гарбуз потрібно очистити від шкірки та насіння та натерти на маленькій терці. Банан наріжте на шматочки та розімніть виделкою.

Змішайте банан з гарбузом, додайте яйця, спеції та борошно. Розігрійте пательню викладіть по 1 ст. л. гарбузової маси на одну оладку і обсмажте млинці до скоринки.

Гарбузова лазанья

Щоб приготувати гарбузову лазанью, потрібні ці інгредієнти:

  • гарбуз – 750 г;
  • оливкова олія – 3 ст. л.;
  • масло – 60 г;
  • молоко (жирне) – 500 мл;
  • борошно – 50 г;
  • лазанья – 6 листів;
  • цибуля – 1,5 шт.;
  • селера – 1 паличка;
  • часник – 2 зубчики;
  • шпинат – 500 г;
  • пармезан – 100 г;
  • консервовані або свіжі помідори – 400 г;
  • мускатний горіх – 1 шт.;
  • цукор – 2 ч. л.;
  • перець – 6 горошин;
  • лавровий лист – 1 шт.

лазанья

Як готувати гарбузову лазанью

Розігрійте духовку до 200 градусів. Розріжте гарбуз навпіл, очистьте від шкірки, видаліть насіння, потім наріжте скибочками по 1 см. Налийте олію у форму для смаження, викладіть гарбуз, приправте, потім запікайте до м’якості протягом 40 хвилин.

Щоб приготувати томатний соус для лазаньї, почистьте і подрібніть 1 цибулю і часник. Селеру потрібно помити і нарізати на маленькі шматочки. На пательні присмажте цибулю в олії протягом 5 хвилин, потім додайте селеру та часник і готуйте ще 1 хвилину

Додайте помідори та цукор та тушкуйте соус без кришки протягом 30 хвилин, помішуючи.

Промийте шпинат, покладіть його в невелику каструлю, влийте трохи води та тушкуйте на середньому вогні протягом 4 хвилин. Зачекайте, доки він охолоне, потім відтисніть рідину та обсмажте з 10 г масла, додавши сіль та перець і натертий мускатний горіх.

Щоб приготувати соус бешамель, доведіть молоко до кипіння, додавши перець, лаврове листя та половину цибулі. Процідіть молоко, додайте борошно і 50 г масла. Нагрівайте соус, помішуючи, до загустіння.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть маслом велику форму для запікання, викладіть шар гарбуза, потім шар томатного соусу. Накрийте соус там лазаньї і змажте соусом бешамель.

Викладіть шпинат і половину натертого сиру. Накрийте сир листами лазаньї, і повторіть попередні шари інгредієнтів. Просити гарбузову лазанью з сиром та випікайте протягом 40 хвилин.

Гарбузовий пиріг з сирним кремом

Для приготування гарбузового пирога з сирним кремом, знадобляться такі продукти:

  • гарбуз – 500 г;
  • борошно – 300 г;
  • яйця – 4 шт.;
  • вершковий сир – 200 г;
  • масло – 285 г;
  • цукор – 300 г;
  • цукрова пудра – 100 г;
  • суміш спецій – 3 ч. л.;
  • сода – 2 ч. л.;
  • кишмиш (або родзинки) – 175 г;
  • сіль – 1/2 ч. л.;
  • апельсинова цедра – з 2 апельсинів;
  • апельсиновий сік – з половини апельсина.

пиріг

Як готувати гарбузовий пиріг з сирним кремом

Розігрійте духовку до 180 градусів, форму для випікання змастіть маслом і застеліть пергаментом. В окремій мисці змішайте борошно, 300 г цукру, соду, сіль і родзинки.

Розтопіть 200 г масла, додайте половину апельсинової цедри і 1 ст. л. апельсинового соку. Гарбуз почистьте від шкірки та насіння, натріть на терці.

Перемішайте гарбуз з маслом, потім змішайте з борошняною масою, вилити форму і випікайте протягом 30 хвилин.

Для глазурі збийте вершковий сир з рештою масла, цукровою пудрою, апельсиновою цедрою і 1 ч. л. соку. Готову глазур помістіть в холодильник.

Гарбузовий пиріг полийте рештою апельсинового соку. Збийте холодну глазур та змастіть поверхню торта. Перед подачею рекомендують помістити торт в холодильник приблизно на 30 хвилин.

Джерело: РБК-України

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