Кабачкові вафлі з сиром – як швидко приготувати оригінальну закуску чи сніданок

Кабачки є універсальним овочем для приготуванні різних страв. Наприклад, іможна приготувати кабачкові вафлі з сиром. Їх можна подати як сніданок або закуску.

Про рецепт цієї смачної та ситної страви розповідають “Новини України – НСН”..

Як приготувати кабачкові вафлі

Інгредієнти:

Кабачки – 400 грамів

Яйця – 2 штуки

Борошно – 120 грамів

Твердий сир – 120 грамів

Сметана – 2 столові ложки

Рослинна олія – 3-4 столові ложки

Сіль та перець – на смак

Приготування:

1. Ретельно помийте кабачки і натріть їх на великій тертці.

2. Відіжміть зайву рідину і перекладіть кабачкову масу у велику миску.

3. Твердий сир натріть на дрібній або середній тертці та додайте до кабачків.

4. Ретельно перемішайте.

5. Вбийте яйця, посоліть, поперчіть та ще раз добре перемішайте інгредієнти.

6. Щоб вафлі вийшли пишнішими, просійте борошно і поступово додавайте його до кабачкової маси.

7. Ретельно перемішайте інгредієнти.

8. Розігрійте вафельницю і змастіть її олією.

9. Викладайте на неї по дві столові ложки кабачкового тіста і випікайте три-чотири хвилини до апетитного золотистого кольору.

10. Готові кабачкові вафлі подавайте гарячими разом зі сметаною. Також відмінно підійде до них сир фета чи грибний соус.

Джерело: today.ua

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