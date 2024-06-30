Діабет це серйозне захворювання, тому потрібно знати, яке харчування при діабеті допоможе регулювати рівень цукру в крові, навіть коли хочеться смачненького.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на НаПенсії.
Діабет не означає аскетичне харчування. Людям із таки захворюванням важливо знати, що можна, а що не можна їсти, які продукти можуть допомогти врегулювати рівень цукру в крові.
Які продукти варто виключити при діабеті
Вироби з пшеничного борошна вищого ґатунку: білий хліб, здобу, пельмені, вареники, млинці, пиріжки.
- Свиняче сало та ковбасу, жирну свинину.
- Мед, цукор, кондитерські вироби.
- Солодкі соки, газовані напої, пиво.
- Виноград, родзинки, курагу, фініки, інжир, хурму.
- Максимально обмежити вживання усіх жирів тваринного походження.
Харчування при діабеті – які продукти виключити, а які допоможуть знизити цукор
Які спеції знижують рівень цукру в крові?
Як відомо, високий рівень цукру в крові може призвести до діабету.
Проте іспанські дослідники виявили, що споживання деяких спецій може нормалізувати рівень цукру в організмі. Варто зауважити, що вживати їх потрібно обов’язково натще.
До найефективніших з усіх спецій належать:
- чорний кмин;
- імбир;
- шафран.
Значно меншою мірою може допомогти і кориця.
Однак лише включати до раціону ці спеції недостатньо. Їхня дія принесе максимальну користь, якщо дотримуватися здорового харчування і не забувати про фізичну активність.
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