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Харчування при діабеті – які продукти виключити, а які допоможуть знизити цукор

Автор -
Журналіст
Харчування при діабеті - які продукти виключити, а які допоможуть знизити цукор

Діабет це серйозне захворювання, тому потрібно знати, яке харчування при діабеті допоможе регулювати рівень цукру в крові, навіть коли хочеться смачненького.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на НаПенсії.

Діабет не означає аскетичне харчування. Людям із таки захворюванням важливо знати, що можна, а що не можна їсти, які продукти можуть допомогти врегулювати рівень цукру в крові.

Які продукти варто виключити при діабеті

Вироби з пшеничного борошна вищого ґатунку: білий хліб, здобу, пельмені, вареники, млинці, пиріжки.

  • Свиняче сало та ковбасу, жирну свинину.
  • Мед, цукор, кондитерські вироби.
  • Солодкі соки, газовані напої, пиво.
  • Виноград, родзинки, курагу, фініки, інжир, хурму.
  • Максимально обмежити вживання усіх жирів тваринного походження.

Харчування при діабеті – які продукти виключити, а які допоможуть знизити цукор

Харчування при діабеті - які продукти виключити, а які допоможуть знизити цукор

Які спеції знижують рівень цукру в крові?

Як відомо, високий рівень цукру в крові може призвести до діабету.

Проте іспанські дослідники виявили, що споживання деяких спецій може нормалізувати рівень цукру в організмі. Варто зауважити, що вживати їх потрібно обов’язково натще.

До найефективніших з усіх спецій належать:

  • чорний кмин;
  • імбир;
  • шафран.

Значно меншою мірою може допомогти і кориця.

Однак лише включати до раціону ці спеції недостатньо. Їхня дія принесе максимальну користь, якщо дотримуватися здорового харчування і не забувати про фізичну активність.

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