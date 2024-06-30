Діабет це серйозне захворювання, тому потрібно знати, яке харчування при діабеті допоможе регулювати рівень цукру в крові, навіть коли хочеться смачненького.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на НаПенсії.

Діабет не означає аскетичне харчування. Людям із таки захворюванням важливо знати, що можна, а що не можна їсти, які продукти можуть допомогти врегулювати рівень цукру в крові.

Які продукти варто виключити при діабеті

Вироби з пшеничного борошна вищого ґатунку: білий хліб, здобу, пельмені, вареники, млинці, пиріжки.

Свиняче сало та ковбасу, жирну свинину.

Мед, цукор, кондитерські вироби.

Солодкі соки, газовані напої, пиво.

Виноград, родзинки, курагу, фініки, інжир, хурму.

Максимально обмежити вживання усіх жирів тваринного походження.

Харчування при діабеті – які продукти виключити, а які допоможуть знизити цукор

Які спеції знижують рівень цукру в крові?

Як відомо, високий рівень цукру в крові може призвести до діабету.

Проте іспанські дослідники виявили, що споживання деяких спецій може нормалізувати рівень цукру в організмі. Варто зауважити, що вживати їх потрібно обов’язково натще.

До найефективніших з усіх спецій належать:

чорний кмин;

імбир;

шафран.

Значно меншою мірою може допомогти і кориця.

Однак лише включати до раціону ці спеції недостатньо. Їхня дія принесе максимальну користь, якщо дотримуватися здорового харчування і не забувати про фізичну активність.

Ще новини України: Як зберегти продукти без світла в холодильнику і без нього влітку