Як підготувати сад до зими – 9 необхідних кроків

Чим краще підготувати сад до зими, тим більше шансів, що ваші рослини переживуть холод без втрат.

Про те, що потрібно встигнути зробити в саду до морозів і снігопадів, розповідає Gardening Know How, передає НСН.

Генеральне прибирання в саду

Генеральне прибирання восени – це ключ до успіху. Видаліть зів’ялі однорічні рослини та овочі і киньте їх у компост.

Обережно обріжте багаторічні рослини, видаляючи пошкоджені гілки, а також схильні до захворювань рослини, такі як півонії, меліса і високорослі флокси.

Злийте воду зі шлангів та розбризкувачів, очистіть та заточіть інструменти.

Саджання та зберігання цибулин

Осіннє саджання цибулин та їх зберігання дуже важливі. Посадіть весняно-квітучі цибулинні рослини, такі як тюльпани, нарциси, гіацинти та цибулини. Викопуйте та зберігайте ніжні цибулини та бульби, такі як кани, жоржини та гладіолуси.

Догляд за трояндами

Якщо зимова температура падає у вашому регіоні нижче 0 градусів, слід захистити свої троянди. Акуратно обріжте троянди, потім нанесіть шар мульчі завтовшки 20-30 см навколо коріння. Видаліть цю мульчу напровесні.

Укутування теплолюбних рослин

Зимовий холод часто виникає через вітер, що забирає вологу. Огорніть рослини окремо мішковиною або встановіть екрани з мішковини, щоб захистити їх від суворих зимових вітрів.

Догляд за газоном

Не забувайте про догляд за газоном восени. Удобріть газон за 2-3 тижні до того, як земля замерзне.

Догляд за городом

Видаліть овочеві рослини, щойно вони припинять плодоносити. Внесіть у ґрунт компост або інший органічний матеріал, щоб підготуватися до посіву наступної весни.

Мульчування

Розсипте на клумбах з багаторічниками та під кущами шар мульчі товщиною 5–7 см, щоб зберегти вологу та коріння у теплі. Використовуйте тріску соснової кори, солому чи компост.

Захистіть ніжні рослини

Перенесіть до будинку або теплиці горщикові та вибагливі садові рослини.

Боротьба з бур’янами

Видаліть вручну або обприскуйте бур’яни зараз, поки вони вразливі.

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