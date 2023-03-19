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Названо 3 сорти смачної солодкої картоплі

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3 сорти

Названо 3 сорти смачної солодкої картоплі. Її починають висаджувати у другу половину весни, передає НСН.

Садівники розповіли про ранні сорти смачної й солодкої картоплі.

Названо 3 сорти смачної солодкої картоплі

Олена

3 сорти

У бульб цього ранньостиглого столового сорту картоплі овальна форма, світло-червона шкірка та біла м’якоть. Його рідко вражають небезпечні бактеріальні та грибкові хвороби. Цей сорт не вимагає копіткого догляду та частих підживлень. Олена є ранньостиглим сортом – від появи сходів до збирання картоплі відбувається 45-60 днів.

Антоніна

3 сорти

Сорт відноситься до ранньостиглих. Оскільки перший урожай можна спробувати вже через 45 днів після появи сходів. Рослина високостійка до картопляного раку, проте може постраждати від фітофторозу та нематоди.

Аріель

3 сорти

Плоди ультрараннього сорту Аріель дозрівають ще до того, як може виникнути загроза зараження фітофторозом. Крім того, бульби дозрівають дуже швидко, тому за літньо-осінній період можна встигнути зібрати кілька врожаїв.

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