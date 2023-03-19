Названо 3 сорти смачної солодкої картоплі. Її починають висаджувати у другу половину весни, передає НСН.

Садівники розповіли про ранні сорти смачної й солодкої картоплі.

Названо 3 сорти смачної солодкої картоплі

Олена

У бульб цього ранньостиглого столового сорту картоплі овальна форма, світло-червона шкірка та біла м’якоть. Його рідко вражають небезпечні бактеріальні та грибкові хвороби. Цей сорт не вимагає копіткого догляду та частих підживлень. Олена є ранньостиглим сортом – від появи сходів до збирання картоплі відбувається 45-60 днів.

Антоніна

Сорт відноситься до ранньостиглих. Оскільки перший урожай можна спробувати вже через 45 днів після появи сходів. Рослина високостійка до картопляного раку, проте може постраждати від фітофторозу та нематоди.

Аріель

Плоди ультрараннього сорту Аріель дозрівають ще до того, як може виникнути загроза зараження фітофторозом. Крім того, бульби дозрівають дуже швидко, тому за літньо-осінній період можна встигнути зібрати кілька врожаїв.

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