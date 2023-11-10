На вихідних українців чекають «бурхливі» метеорологічні явища: до нас іде циклон Helmoe

Синоптики попередили про складні погоді умови цими вихідними, передає НСН. Прогнозують сильний вітер, дощ, а подекуди і сніг. Можливі магнітні бурі. А все через активний циклон Helmoe.

Так, у ДСНС повідомляють, що вранці та вдень 11 листопада, а також 12 листопада в Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-22 м/с, 12 листопада у південній частині, центральних та східних областях місцями 25 м/с.

12 листопада у північних, центральних, вночі й у південних областях очікуються значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг.

Будьте обережні на вулиці! Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, а також не паркуйте поруч з ними автотранспорт, – йдеться у повідомленні

До нас іде циклон Helmoe

Синоптикиня Наталка Діденко, в свою чергу, попереджає, що вихідними в Україну завітає ціла компанія бурхливих метеорологічних явищ.

Активний циклон із південного заходу Європи з дивною назвою Helmoe зумовить практично повсюди в Україні дощі. Місцями можливі сильні дощі. Вони очікуються і в суботу, і в неділю. Єдиний виняток: у суботу в східній частині України – без істотних опадів. На півдні України дощі можуть супроводжуватися грозами.

Вітер північного західного напрямку досягатиме штормових поривів, до 15-20, подекуди навіть до 25 метрів за секунду.

У Карпатах через низьку температуру повітря йтиме мокрий сніг і також можливий сильний мокрий сніг.

Особливо туристи – уважно! Утримайтеся цими вихідними від походів у гори, – закликає Наталка Діденко

Температура повітря протягом суботи особливо не зміниться, у більшості областей +7+12 градусів, на півдні +12+17 градусів.

У Києві і субота, й неділя очікуються дощовими та вітряними, дощі місцями будуть значними. Негоду посилить північно-західний сильний вітер! Температура повітря у денні години становитиме у суботу +9, у неділю +7 градусів.

Я вже не кажу, що очікуються магнітні бурі. Тому загортайтеся, як равлики, у пледи, метеопатам приготувати пігулки від “улюблених” загострень при такій погоді, спечіть щось, базову їжу наготуйте сьогодні ввечері і нарешті поспілкуйтеся один з одним, а не лише із соцмережами, – написала синоптикиня

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