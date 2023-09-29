Сьогодні зійде Супермісяць, він максимально наблизився до Землі – що відомо

Сьогодні зійде Супермісяць, він максимально наблизився до Землі. Це станеться востаннє у 2023 році, передає НСН.

29 вересня о 12:57 за київським часом зійде Супермісяць, який вже підійшов до Землі на 24 490 тисяч кілометрів ближче, ніж зазвичай.

Крім нього, у небі також можна буде побачити 3 планети: Юпітер, Сатурн та Меркурій. Якщо дивитися без телескопа, вони будуть виглядати як яскраві крапки, які виділяються з-поміж зірок.

Що таке Супермісяць

Супермісяць – це період, коли Місяць перебуває максимально близько до Землі. Зазвичай відстань між Місяцем і нашою планетою становить 384 400 км, але у вересні 2023 року Місяць перебуватиме на відстані 359 910 км від Землі.

Під час суперповні Місяць на 7% більший і на 15% яскравіший, ніж звичайний повний Місяць. Для порівняння з Місяцем у момент апогею (коли він перебуває найдальше від Землі) у суперповню Місяць виглядає на 14% більшим і на 30% яскравішим.

Ще вчора 28 вересня Місяць був у перигеї – тобто максимально наблизився до Землі. А повня настане 29 вересня о 12:57 за київським часом (09:57 GMT).

Чи можна побачити Суперповню в Україні?

Дослідники зазначають, що для тих, хто мешкає у східній півкулі, найкращий перегляд відкриється у п’ятницю, 29 вересня, ввечері. Також учені радять спостерігати за супермісяцем, коли він перебуває близько до горизонту, коли він сходить або заходить — у цей момент він здається більшим через оптичну ілюзію.

Оскільки ніч стає дедалі темнішою, Сатурн і Юпітер також мають бути помітними поруч із супермісяцем. Щоб отримати найкращий краєвид, вчені радять знайти місце з найменшою кількістю штучного світла, а також за можливості без надто великої хмарності.

Як Супермісяць впливає на людину

Супермісяць не зовсім позитивно впливає на людей: вони стають нервовими та імпульсивними, загострюються хронічні захворювання, з’являється безсоння. Тому слід бути цими днями максимально обережними.

Водночас, повня надає людині додаткової енергії. Отже, на повню і кілька наступних днів варто бути терплячими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Утім, супермісяць, попри деякі забобони, не викликає великих потопів, землетрусів, цунамі чи вивержень вулканів. Він лише спричиняє трохи вищі припливи, ніж звичайні.

Що не бажано робити в повню:

затівати конфлікти або сварки, сваритися – наслідки можуть бути непередбачувані;

ображатися, перебільшувати реальність;

починати нову роботу і змінювати роботу;

перевтомлюватися, брати роботу понад норму;

брати в борг і давати в борг;

думати про негатив;

вживати алкоголь, переїдати;

робити пропозицію і одружуватися/виходити заміж – шлюб буде складним.

Не радять під час повні лягати на операції, навіть найпростіші (якщо вони не термінові), а поїздки краще перенести на інший час.

Що можна робити в повню

Повний Місяць – це велика енергія. Її дуже багато, як і в супутника Землі, так і в людини під час повні. Завдання – спрямувати цю енергію не в руйнівне, а творче русло. Можна сміливо братися за все, на що раніше не вистачало сил або часу.

Рекомендується:

закінчувати всі розпочаті раніше справи і виконувати обіцянки – це вийде легко;

робити генеральне прибирання, позбуватися мотлоху;

миритися;

почати займатися спортом, худнути – вага танутиме зі спадаючим Місяцем;

реалізовувати всі творчі ідеї – в цей час у людини проявляються приховані таланти.

Проведіть цей час якомога спокійніше, стежте за раціоном, контролюйте думки, емоції та дії і зберігайте оптимізм. Відчуваєте, що “закипаєте” – залягайте на “дно”.

Супермісяць у вересні – інші назви

Вересневий місяць прозвали Урожайним індіанці Північної Америки. Ця повня настає за днем осіннього рівнодення, тому Місяць сходить раніше, ніж зазвичай, – практично відразу після заходу Сонця. Цей додатковий час, поки надворі ще світло, використовували для збирання врожаю, звідси й назва – Урожайний Місяць.

Цікаво, що ця назва не прив’язана до календарного місяця – так називають будь-яку повню, яка випадає поблизу осіннього рівнодення. У нашій півкулі це зазвичай трапляється у вересні, але раз на 3-5 років – у жовтні.

Є у повні й інші назви:

у китайців – Місяць Хризантеми;

у кельтів – Співочий Місяць;

у черокі – Горіховий Місяць.

У південній півкулі вереснева повня має кілька назв: Місяць Хробака, Пісний Місяць, Воронячий Місяць, Цукровий Місяць, Незайманий Місяць.

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