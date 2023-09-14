Рідкісна зелена комета у небі над Україною – коли і як можна її побачити

Рідкісна зелена комета C/2023 P1 «Нішимура» стрімко наближається до Сонця і найкраще її можна буде роздивитися вже найближчими днями.

Про те, коли і як це можна зробити, розповіло видання Science Alert, передає НСН.

Свою назву комета отримала на честь японського астронома-аматора Хідео Нішімури, який відкрив її 12 серпня.

За словами астронома Паризької обсерваторії Ніколаса Бівера, дуже рідко комети вдається відкрити так швидко до моменту їхньої максимальної яскравості на небі.

«Більшість виявляють за місяці, якщо не роки до їхнього зближення із Сонцем», заявив він.

Комета «Нішимура» здійснює оберт навколо Сонця за 437 років, це означає, що більшу частину часу вона проводить у віддалених холодних куточках Сонячної системи. У міру наближення до Сонця тепло змушує ядро комети випаровуватися, а пил та газ утворюють довгий хвіст. Світло Сонця відбивається від хвоста, що робить комету доступною спостережень.

Комета «Нішимура» підійде на мінімальну відстань до Сонця 17 вересня, опинившись на відстані 33 мільйони кілометрів від зірки. Це менше чверті відстані між Землею та Сонцем.

Після цього комета пройде повз нашу планету на відстані 125 мільйонів кілометрів.

Зелена комета «Нішимура». Коли і як її побачити

Найкращий час для спостережень – субота та неділя (16 та 17 вересня), особливо у Північній півкулі.

«Найкраще дивитись на небо перед сходом сонця, у північно-східному напрямку ліворуч від Венери, на чистому небі, вільному від світлового забруднення», порадив Бівер.

Для спостережень за кометою краще озброїтись біноклем, навіть невеликим. Водночас, якщо умови будуть достатньо сприятливими, ймовірно, що комету «Нішимура» можна буде побачити й неозброєним оком.

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