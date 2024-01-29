Буде багато сонця і тепло: прогноз погоди в Україні на 30 січня

Прогноз погоди в Україні на 30 січня радує. Синоптикиня Наталка Діденко каже, що у вівторок буде багато сонця і тепло, передає НСН.

Антициклональний характер погоди охопить 30-го січня практично всю континентальну Європу, включно з Україною. Тому завтра опадів не передбачається, буде навіть багато сонця.

Через ясну погоду найближча ніч пустить до нас морози, очікується -3-8 градусів, на півночі та північному сході місцями -8-11 градусів.

Проте завтра вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2+5 градусів, лише в східній частині буде близько нуля.

Вітер нарешті вгомониться, без поривів та рвучких рухів, південно-західного напрямку, на сході – північно-західного.

У Києві 30-го січня опади малоймовірні, буде день із сонечком, можна запланувати щось на вулиці, якщо є справи. Ну, й гуляти завтра – чудова нагода, – пише Наталка Діденко

Найближчої ночі, за її словами, в столиці холодно, -3-6 градусів, проте в денні години до +3, +4 градусів.

Завершиться січень також чудовою, переважно сонячною, погодою.

1-го лютого ще істотних опадів в Україні не очікується.

А з 2-го лютого почне підвищуватися температура повітря, проте й побільшає опадів та посилиться вітер.

Надалі, скільки бачить прогностичне око, якщо й будуть “мінуси”, то переважно вночі.

А в денні години, за попередніми прогнозами, домінуватимуть “плюси”.

Але не легковажте і не піддавайтеся на оману зимовій теплій погоді (порівняно), бо сезонні віруси дуже люблять сховатися за таким прогнозом, скинути шапки, послабити шалики, пхнути в калюжу і потім підступно причепитися. Уважно стежимо за свіжими прогнозами погоди, своєю внутрішньою і зовнішньою рівновагою, розумно і прицільно донатимо, піклуємося про найближчих, – написала синоптикиня

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