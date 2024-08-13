Не тільки зорепад Персеїди, а й Північне сяйво в небі над Україною спостерігали вночі 13 серпня (фото)

Не тільки зорепад Персеїди, а й Північне сяйво в небі над Україною помітили вночі 13 серпня. У мережі публікують світлини рідкісних явищ. Нам теж вдалося зафіксувати їх.

У ніч на 13 серпня українці з різних регіонів могли спостерігати одразу два рідкісних та дивовижних явища.

Цієї ночі продовжувався зорепад Персеїди – або метеоритний дощ. Саме зараз, у середині серпня, його пік. Тому «падіння» небесних тіл можна спостерігати неозброєним оком, особливо, якщо ви живете за містом, де більш чисте повітря. Журналістам «Новини України – НСН» пощастило побачити зорепад цієї ночі, загадати бажання і зафіксувати на камеру. На фото нижче – метеоритний дощ на фоні Північного сяйва.

Північне сяйво сьогодні можна було побачити у небі над низкою регіонів.

Про оптичне явище, яке непритаманне для України, але останнім часом трапляється частіше, повідомили у соцмережах мешканці п’ятьох областей. Північне сяйво помітили на території Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Чернігівської та Сумської областей.

Полярне сяйво, також широко відоме як північне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

За словами експертів, Північне сяйво можна побачити, коли збігаються два фактори: наявність геомагнітної бурі і безхмарна погода.

Північне сяйво в небі над Україною: фото

Північне сяйво в інших регіонах

Нагадаємо, раніше ми писали: Вже почалося, не пропустіть побачити! В Україні Персеїди та інші метеоритні дощі

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