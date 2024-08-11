Вже почалося, не пропустіть побачити! В Україні Персеїди та інші метеоритні дощі

В Україні Персеїди та інші метеоритні дощі набудуть свого піку в ніч з 11 на 12 серпня. Вже в ніч 10 серпня можна було побачити дивовижне явище, за яким спостерігала редакція “ Новини України – НСН ” і фото якого публікуємо. А сьогодні вночі очікується ще більш “цікава програма”. Не пропустіть і обов’язково загадайте бажання!

Взагалі астрологи відзначають, що літо 2024 року сприятливе для спостереження за Персеїдами. Водночас, є можливість спостерігати й інші метеорні дощі, які разом утворюють симфонію яскравих зоряних потоків

Персеїди – головні метеори літа

Перші провісники метеоритного дощу Персеїди почали з’являтися на нічному небі з 25 липня. Проте то були лише кілька яскравих спалахів на годину. А от у серпні кількість “зорепадів” почала зростати і досягне свого максимального “виверження” вночі з 11 на 12 серпня. У цю дивовижну ніч можна буде спостерігати від 50 до 100 швидких яскравих метеорів на годину. Останні відблиски Персеїд будуть помітними до 18 серпня.

В Україні Персеїди та інші метеоритні дощі

За словами науковців, у другій половині року над Землею спостерігається більша метеоритна активність. І з’являється ймовірність побачити вдвічі більше метеорів на годину в передсвітанкові години порівняно з вечірніми. Це пов’язано з тим, що в години перед північчю ми перебуваємо на “задньому” боці Землі через наш орбітальний рух у космосі.

“Позаштатні” метеори

Окрім Персеїд, існує чимало інших дрібних метеорних проявів, які активні в різний час протягом липня та серпня. Зливаючись із Персеїдами, вони забезпечують широкий спектр метеорів різних кольорів, швидкостей і траєкторій.

А з 26 липня по 21 серпня активні не менше шести метеоритних потоків. Серед них Козерогніди (Capricornids), Дельта-Акварід (Delta Aquarids), Австралідні Риби (Piscis Australids), Альфа-Каприкорніди (Alpha Capricornids), Йота-Акваріди (Iota Aquarids) і ​​Каппа Лебеді (Kappa Cygnids).

Дощовий потік Козерогніди, пік якого припав на 26 липня, триває з 10 липня до 15 серпня. Найкраще за ним спостерігати вночі приблизно о 1:45 годині. Щоправда, Козерогніди не є дуже активними, з’явиться лише кілька яскравих спалахів на годину.

А вже з 15 липня до 30 серпня, приблизно о 3:30, можна побачити метеори Австралідних Риб, максимальна сконцентрованість яких була 28 липня. Це теж не надто активний потік – близько восьми спалахів на годину. Але світло Місяця дещо перешкоджало видимості.

З 12 липня до 23 серпня на небі сяятимуть дощі Дельта-Акварідів, пік яких припав на 28 липня. Цей дощ мав два радіанти (точки на небесній сфері, у яких перетинаються зворотні подовження траєкторій метеорів). Це вказує на те, що ми бачимо два різних потоки небесних уламків, які утворюють слабкі метеори середньої швидкості, що згорають в атмосфері Землі. Цей дощ створює близько двох-трьох десятків метеорів на годину, а пік радіантів досягає максимуму на півдні приблизно о 3 годині. Але та сама остання чверть Місяця, яка заважатиме Австралідним Рибам, також, ймовірно, зменшить видиму кількість Дельта-Акварідів, пише Space.com.

Ще один не інтенсивний “зоряний дощ” – це Альфа-Каприкорніди, які починаються 3 липня, досягають піку 31 липня та закінчуються 15 серпня. Радіант найвищий на півдні близько 1 години ночі. Попри невелику кількість, Альфа-Каприкорніди часто створюють дивовижні вогняні метеори з довгою стежкою. І Місяць в цей період “схудне” до тонкого півмісяця і не заважатиме спостерігати за зоряним вальсом у нічному небі.

Відео “#Vanlife UA“

Вже почалося, не пропустіть побачити! В Україні Персеїди та інші метеоритні дощі

Останнім незначним потоком перед Персеїдами є Йота-Акваріди, ще один двопроменевий дощ, який можна побачити з 15 липня по 25 серпня. Пік його активності припав на 6 серпня, коли за хороших умов спостерігалося близько шести спалахів на годину. Радіанти досягли найвищої точки на півдні о 2:45 ночі.

Після Персеїд останнім літнім потоком є ​​Каппа Лебеді. Межі цього дощу – 3-28 серпня, а пік припадає на 17 серпня. Хоча максимальна швидкість становить лише три на годину, потік класифікується як “повільно рухомий і іноді блискучий з яскравими вогняними кулями”. Найкраще за цим “зоряним дощем” спостерігати з 10:30 вечора. Проте огляду заважатиме повний Місяць, який майже всю ніч буде освітлювати небо.

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