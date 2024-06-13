Незабаром відбудеться велика зупинка місяця – що кажуть науковці

Незабаром відбудеться значуща подія, відома як велика зупинка Місяця. Цей астрономічний феномен має місце кожні 18,6 років, коли Місяць досягає своїх крайніх точок на горизонті під час сходу та заходу, а також знаходиться у своїх найвищих і найнижчих позиціях на небосхилі, за даними Live Science .

Цьогоріч астрономи з нетерпінням очікують цієї унікальної події — великої зупинки Місяця, яка відбудеться вперше після 2006 року. В ході цього явища, Місяць вийде на горизонт в найвіддаленіших північних і південних точках, досягаючи своїх екстремальних висот і низин протягом 18,6-річного циклу Місяця.

Це можливо, тому що Місяць не слідує тим самим шляхом, що й Сонце. Положення сходу і заходу зірки на горизонті постійно змінюється через рух Землі і Місяця. Сонячна система плоска, а планети обертаються навколо Сонця в одній площині, відомій як екліптика. Земля обертається навколо своєї осі, нахиленої на 23,4 градуса відносно екліптики, внаслідок чого Сонце сходить і сідає в межах майже 47 градусів. Це діапазон, який воно поступово долає протягом усього року.

Орбіта Місяця нахилена на 5,1 градуса відносно екліптики, що дає змогу йому підніматися і заходити в межах 57 градусів у будь-який місяць. Це пояснює, чому Місяць іноді може сходити і заходити в точках на горизонті на північ і південь від Сонця.

Велика зупинка Місяця або велике місяцестояння (буває і мале місяцестояння) відбувається, коли нахил Землі і Місяця досягає максимального значення. У цей період Місяць сходить і заходить у крайніх точках свого діапазону. Він піднімається в найвищій точці на північному сході і заходить у найвищій точці на північному заході. У цей період він також сходить у найпівденно-східній точці і заходить у найпівденно-західній точці.

Велика зупинка Місяця істотно впливає на те, як довго Місяць перебуватиме вночі на небі. Місяць, що сходить на самому північному сході Північної півкулі, піднімається вище в небо і залишається на небі довше. Він сяє в помітно іншому положенні, ніж під час малої зупинки Місяця, коли діапазон його сходу і заходу найбільш вузький.

Цікаво, що деякі стародавні споруди на планеті, такі як Стоунхендж, збігаються з точками сходу і заходу Місяця під час великого місяцестояння. Це означає, що це явище мало велике значення для стародавніх людей.

Чергова велика зупинка Місяця буде найбільш екстремальною в періоди рівнодень у вересні 2024 року та березні 2025 року. Однак видимість події залежить від фази Місяця, місця розташування спостерігача та погоди. Найкраще спостерігати за цим явищем, коли сходить Місяць і сідає Сонце.

Раніше “Новини України – НСН” писали, що Незабаром станеться термоядерний вибух зірки – рідкісна подія, яку можна побачити з Землі