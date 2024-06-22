Робіть ці вправи для очей, навіть якщо добре бачите

У сучасному світі ми проводимо тривалий час за екранами комп’ютерів і смартфонів. Цей процес неминучий, тому важливо свідомо робити невеликі перерви під час роботи, щоб дати очам відпочити. Ми ділимося з вами, які вправи для очей допоможуть тримати зір в тонусі.
Вправи для очей
Постійна напруга може привести до проблем із зором, сухості очей, а також спровокувати головний біль і тривожність. Спеціальні вправи допоможуть зняти навантаження з очей, зміцнити очні м’язи і поліпшити час зорової реакції.
Закочування очей
Регулярне закочування очей дозволить зміцнити очні м’язи. Виконуйте цю вправу протягом двох хвилин. Зробіть два підходи по 10 повторень.
- Сядьте або встаньте прямо. Тримайте плечі розслабленими, шию прямий і дивіться вперед.
- Подивіться праворуч, а потім повільно закотите очі вгору до стелі.
- Проведіть очима вниз вліво і звідти вниз до підлоги.
- Виконуйте за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки.
Розтирання
Таку вправу можна робити кожен раз, коли ви відчуваєте втому очей. Його також можна виконувати в контактних лінзах. Вправа займе три хвилини, виконайте один підхід по сім повторень.
- Сядьте або встаньте зручно і швидко потріть долоні один об одного, поки вони не стануть теплими.
- Закрийте очі і покладіть долоню на кожне повіку. Уявіть, як тепло проникає у ваші очі.
- Слідкуйте за тим, щоб не натискати долонями на очні яблука.
Рухомий олівець
Наступну вправу призначають людям, у яких слабкі очні м’язи. Воно займає дві хвилини. Зробіть один підхід з 10 повторень.
- Сядьте на стілець. Розслабте плечі, тримайте шию прямо і дивіться вперед.
- Візьміть олівець в праву руку і тримайте його перед носом. Зосередьтеся на його кінчику.
- Поступово витягніть руку на всю довжину.
- Поверніть її у вихідне положення.
Раніше “Новини України – НСН” писали: Поради для водіння в нічний час
Наш телеграм: https://t.me/nns_news