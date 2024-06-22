Робіть ці вправи для очей, навіть якщо добре бачите

У сучасному світі ми проводимо тривалий час за екранами комп’ютерів і смартфонів. Цей процес неминучий, тому важливо свідомо робити невеликі перерви під час роботи, щоб дати очам відпочити. Ми ділимося з вами, які вправи для очей допоможуть тримати зір в тонусі.

Вправи для очей

Постійна напруга може привести до проблем із зором, сухості очей, а також спровокувати головний біль і тривожність. Спеціальні вправи допоможуть зняти навантаження з очей, зміцнити очні м’язи і поліпшити час зорової реакції.

Закочування очей

Регулярне закочування очей дозволить зміцнити очні м’язи. Виконуйте цю вправу протягом двох хвилин. Зробіть два підходи по 10 повторень.

Сядьте або встаньте прямо. Тримайте плечі розслабленими, шию прямий і дивіться вперед.

Подивіться праворуч, а потім повільно закотите очі вгору до стелі.

Проведіть очима вниз вліво і звідти вниз до підлоги.

Виконуйте за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки.

Розтирання

Таку вправу можна робити кожен раз, коли ви відчуваєте втому очей. Його також можна виконувати в контактних лінзах. Вправа займе три хвилини, виконайте один підхід по сім повторень.

Сядьте або встаньте зручно і швидко потріть долоні один об одного, поки вони не стануть теплими.

Закрийте очі і покладіть долоню на кожне повіку. Уявіть, як тепло проникає у ваші очі.

Слідкуйте за тим, щоб не натискати долонями на очні яблука.

Рухомий олівець

Наступну вправу призначають людям, у яких слабкі очні м’язи. Воно займає дві хвилини. Зробіть один підхід з 10 повторень.

Сядьте на стілець. Розслабте плечі, тримайте шию прямо і дивіться вперед.

Візьміть олівець в праву руку і тримайте його перед носом. Зосередьтеся на його кінчику.

Поступово витягніть руку на всю довжину.

Поверніть її у вихідне положення.

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