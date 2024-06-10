Після проведення ЕКЗ в Україні: 63-річна італійка народила першу дитину

63-річна італійка народила першу дитину, завдяки лікарям з України. Попри війну вона приїхала до нашої країни на процедуру ЕКЗ.

Про це пише сайт NTK, передає сайт «новини України – НСН».

Жінка передчасно народила хлопчика вагою майже 2 кг. Він з’явився на світ шляхом кесаревого розтину на 31 тижні в Лідо-ді-Камайоре 3 червня.

63-річна жінка, на ім’я Флавія працює в бібліотеці-музеї у місті Віареджо. В минулому докладала зусилля для того, щоб завагітніти і виносити дитину. Два роки тому жінка вирішила звернутися до фахівців клініки в Києві для проведення ЕКЗ. В Україні немає вікових обмежень для цієї процедури. Але на 14 тижні у неї стався викидень.

Восени 2023 року, попри велику війну, італійка повернулася до України для повторної спроби. І вона виявилася успішною.

63-річна італійка народила першу дитину

У жінки було передлежання плаценти. Це стан, коли шийка матки повністю закривається під кінець вагітності. Інших проблем під час вагітності не виникло. Її гінеколог Андреа Марсілі назвав вагітність «спокійною».

Кесарів розтин породіллі зробили після того, як у неї піднявся кров’яний тиск. Тоді медики вирішили втрутитися. У хлопчика є бабуся з материнської сторони, якій 93 роки.

Його біологічними батьками є двоє молодих донорів, чоловік-рятувальник і жінка-інструкторка з плавання з того ж басейну. Зараз Себастьян перебуває у неонатальному відділенні. Коли він досягне потрібної ваги, матір зможе забрати його додому.

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