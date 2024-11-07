Трубна компанія Centravis здійснила постачання труб для автомобілів Ferrari в Італію.

Про це йдеться на сайті NV, передають Новини України – НСН.

Нещодавно трубний завод Centravis з Нікополя здійснив постачання безшовних нержавіючих труб для виробника спорткарів Ferrari. Ця компанія випустила лімітований тираж нового спорткару F80 з потужністю двигуна у 1200 кінських сил.

«Спорткар здатен розганятися до 200 км/год за 5,75 секунд. Випущено 799 екземплярів цього авто за ціною від $2,5 млн», йдеться у повідомленні.

Centravis здійснив постачання труб для автомобілів Ferrari

Варто зауважити, що компанія протягом останніх років регулярно відвантажує труби, кінцевим отримувачем яких є італійська автомобільна компанія.

Нагадаємо, раніше Centravis повідомив про виконання спеціального замовлення для американської компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска.

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