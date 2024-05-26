Лікар відповів, яку хворобу виявляють у дітей і підлітків найчастіше і які її симптоми.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Zdorovishi razom

Як виявилось, астма найчастіше може виникати у дітей та підлітків. Ця хвороба найчастіше проявляється періодичними нападами задишки та свистячими хрипами.

Що потрібно знати

Як правило, напади астми відбуваються під час фізичної активності або вночі.

Бронхіальною астмою можуть хворіти люди усіх вікових груп, але найчастіше це діти та молодь.

Хвороба розвивається як хронічне запалення дихальних шляхів, а саме бронхів. Під час нападу збільшуються слизові оболонки бронхіол, внаслідок чого звужуються дихальні шляхи, людина не може нормально вдихнути чи видихнути повітря.

Яку хворобу виявляють у дітей найчастіше – відповідь лікаря

Медики кажуть, що коефіцієнт смертності від астми не є найвищим в категорії хронічних хвороб. Однак часті напади астми у більшості випадків значно погіршують якість життя, через те що людина страждає від безсоння, втоми, низької активності.

Які симптоми та як зменшити ризик

Бронхіальна астма проявляється по-різному. Симптоми можуть проявлятися періодично або постійно. Вони включають напади задухи, задишку, сухий і надривний кашель, свистячі хрипи при видиху, біль в грудях.

Щоб зменшити ризики бронхіальної астми дотримуйтесь таких порад:

слідкуйте за чистотою вдома – регулярно прибирайте і провітрюйте приміщення

стежте за рівнем сухості повітря, за потреби – зволожуйте і фільтруйте його спеціальними приладами

обмежте використання побутової хімії, а під час прибирання користуйтеся гумовими рукавичками і маскою

при перших підозрах на алергію, зверніться до лікаря

оскільки причиною астми можуть стати деякі препарати, не займайтесь самолікуванням, перед прийомом будь-яких ліків радьтеся з лікарем

Важливо вести активний спосіб життя, навіть якщо людина не займається спортом, треба мотивувати себе гуляти щодня за будь-якої погоди.

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