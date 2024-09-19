Валерій Залужний показав, як виглядає після схуднення (фото)

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як виглядає після схуднення.

Нову світлину він опублікував на своїй сторінці у «Фейсбуці». Повідомляють Новини України – НСН.

На світлині видно, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а зараз посол України у Великій Британії дуже схуд. Форми його тіла стали значно меншими, а лице стало менш округле.

Шанувальники Залужного вже оцінили його вигляд. Вони пишуть, що:

Красень і гордість всієї України!

Ви все молодшаєте і гарнішаєте! Повітря Альбіону явно пішло вам на користь, виглядаєте бадьорим і готовим перемагати! Як завжди – наш, потужний! Отаман Валерій Залужний !!!

Моя Вам повага, шановний пане Генерале! Україна Вас чекає! Хай Вас Бог береже!

Валерій Залужний показав, як виглядає після схуднення

Зазначимо, що до Великої Британії Залужний поїхав разом зі своєю дружиною.

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