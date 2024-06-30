У Львові на Віктора Ющенка напав кіт Садового Левчик (відео)

29 червня у Львові на Віктора Ющенка напав кіт Левчик. Того дня він зустрівся з мером Андрієм Садовим.

До Львова Віктор Ющенко приїхав з дружиною. Він відвідав реабілітаційний центр «Незламні», Фермерський ярмарок і зустрівся з котом Левчиком. Під час зустрічі останній напав на третього президента України.

Відео нападу показав Андрій Садовий. Повідомляють Новини України – НСН.

У Львові на Віктора Ющенка напав кіт Садового: відео

Левчик напав на Віктора Андрійовича

Ніхто не постраждав.

Дякую за візит! pic.twitter.com/zQlz0MzFt4 — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 29, 2024

Віктор Андрійович хотів погладити Левчика. Але він був не у настрої і трохи покусав Ющенко.

Чим відомий кіт Левчик?

Кіт Левчик живе у Львівській міській раді з 2020 року. Тоді працівникам мерії вдалось врятувати котика, який виліз на дерево біля балкону міськради. Спочатку йому шукали господарів, але так і не знайшли.

Левчика показали ветеринару і поселили у міській раді. З того часу кіт отримав звання котячого мера Садового. І має офіційну сторінку в Інстаграм.

Разом з Андрієм Садовим кіт Левчик вітає читачів зі святами, зустрічає міжнародні делегації та почесних гостей Львова. Тисне їм лапу і позує на фото.

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