Міг належати самому Святославу Хороброму: у мережі показали знайдений на Хортиці меч

У мережі показали знайдений на Хортиці меч. Він міг належати самому легендарному князю Святославу Хороброму – батьку Володимира Великого, автору відомої фрази “Іду на Ви” і творцю найбільшої на той час імперії у Європі.

Фото знахідки оприлюднив Телеграм-канал metaldetecting_ua, який спеціалізується на археологічних скарбах, виявлених на території України і не тільки, передають Новини України – НСН.

Зазначається, що меч витягнули з Дніпра поблизу Хортиці. Його знайшов місцевий рибалка.

Це меч каролінгського типу з клеймом майстерні «ULFBERHT», – йдеться у повідомленні

За однією з версій, артефакт належав самому князю Святославу Хороброму та був втрачений під час його останнього бою з печенігами в березні 972 року.

Ось так виглядає знайдений на Хортиці меч: фото

Старовинний меч знайшов рибалка у 2011 році.

Він міг належати Святославу Хороборому.

Довідка: Святослав Хоробрий – що про нього відомо

Великий князь Київської Русі з династії Рюриковичів – відважний полководець, син князя Ігоря і княгині Ольги, батько київського князя Володимира Великого.

Святослав Ігоревич прославився тим, що розширив територію Київської Русі за рахунок приєднання до Києва земель в’ятичів (сучасні Смоленська, Московська, Тульська, Воронезька області РФ). Він також воював проти численних сусідів – Волзької Булгарії, Хазарського каганату. Коли войовничий князь Святослав Хоробрий йшов на ворога, він ніколи не нападав на нього зненацька. Перед боєм завжди заздалегідь попереджав своєю знаменитою фразою: «Іду на Ви!»

За 10 років у походах і боях Святослав пройшов зі своїми воїнами 8 тисяч кілометрів і створив найбільшу імперію в Європі: вона займала територію від Балтійського моря до Каспійського. Святослав прославився як військовий лідер і полководець, якого боялися навіть у Візантії. У важкі моменти він говорив своїм воїнам: «Помремо за Русь, але не осоромимо землі нашої. Мертві сорому не знають».

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