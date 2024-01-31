Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українцем – подробиці

Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українцем. До цього він був записаний, як росіянин.

Про це пише видання Suomen Kuvalehti.

Зараз музеї зберігається одна картина Рєпіна. Після контактів з українськими активістами підпис під нею буде коректно презентувати походження автора.

Рішення про зміну ухвалили, коли «Атенеум» готував виставку «Питання часу», до якої увійшов твір Рєпіна. На початку 2023 року до музею звернулася українська журналістка, яка шукала більше інформації про життя художника у Фінляндії.

Кураторка виставки надіслала журналістці статтю, згідно з якою батьки Рєпіна були росіянами, що народилися в Підмосков’ї. Українка помітила помилку і надала як доказ церковний документ. За ним батько і дід художника народилися на території сучасної України.

Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українцем

У 2021 році в «Атенеумі» у співпраці з Третьяковською галереєю та Музеєм російського мистецтва проходила велика виставка робіт Іллі Рєпіна. Представлена експозиція розповідала про те, що художник народився на території сучасної України. Водночас представляла його як росіянина. З 2021 року фінський музикант українського походження Лукаш Стасевський боровся, щоб Рєпіна перестали називати росіянином.

Ілля Рєпін – український художник із козацького роду на прізвисько Ріпа. Він народився 1844 року у містечку Чугуїв тодішньої Харківської губернії, навчався живопису спочатку в Малювальній школі під керівництвом Івана Крамського, а пізніше в Петербурзькій академії мистецтв.