Коли М’ясопусна Вселенська батьківська субота у березні: що не можна робити

9 березня – м’ясопусна Вселенська батьківська субота. В цей день у храмах традиційно відбуваються служби в пам’ять про всіх спочилих християн, віряни відвідують цвинтарі, накривають поминальні столи, подають милостиню і згадують померлих родичів.

Про це йдеться на сайті «Уніан».

У православному календарі є декілька батьківських субот. В ці дати віряни просять через молитви пробачити гріхи померлим родичам і дарувати Царство Небесне. Серед поминальних днів є дві суботи, іменовані Вселенськими. Це дні, коли в церкві поминають не тільки близьких і родичів, а й «усіх від віку спочилих» християн – тих, хто загинув в аваріях, подорожах, від голоду, холоду, стихійних лих, на війні. Таким чином усі коли-небудь загиблі віряни не залишаються без молитов Церкви, а їхні душі завдяки цьому знаходять спокій.

Напередодні Вселенської поминальної суботи служби в храмах починаються ввечері у п’ятницю. Священники проводять велику панахиду за всіма покійними (парастас). У суботу в церквах відбувається заупокійна Божественна літургія та загальна панахида. Оскільки це Вселенська батьківська субота, то під час богослужінь важливо молитися не тільки за померлих близьких і родичів, а й за всіх спочилих коли-небудь християн. Особливо за упокій тих, про кого більше нікому помолитися.

У батьківську суботу традиційно в храм несуть панахидку – поминальні продукти. Це можуть бути цукерки, хліб, соняшникова олія, крупи, вода, фрукти. Священику подають записки з іменами померлих – їх прочитають на літургії, і запалюють свічки за упокій біля ікон.

Після храму прийнято відвідувати могили родичів на кладовищах, щоб пом’янути померлих і прибрати місця спочинку. Доброю справою вважається навести лад на якійсь занедбаній могилі. Після цього віряни накривають удома поминальний обід: на стіл потрібно обов’язково поставити кутю (коливо).

М’ясопусна Вселенська батьківська субота у березні

М’ясопусна Вселенська батьківська субота у березні: що не можна робити

говорити про померлих погано;

влаштовувати гучні застілля і поминати алкоголем;

лаятися і сваритися, говорити про проблеми;

впадати у відчай і сумувати.

У церкві не схвалюють також традицію залишати їжу на могилках. Її краще віддати як милостиню живим людям. Цього дня також відкласти побутові справи й турботи – те саме прибирання, готування, а сам поминальний день провести в спокої та молитві.

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