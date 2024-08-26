«Хвилина мовчання»: Укрпошта анонсувала випуск нової марки

Повідомили в Укрпошті, передають Новини України – НСН.

«З 2022 року за Указом Президента щоранку о 09:00 вся країна вшановує хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя у війні», йдеться у повідомленні.

Укрпошта анонсувала випуск нової марки

У четвер 29 серпня Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку «Хвилина мовчання». На ній відтворені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова «Марсове поле. Львів» (2023) та «Меморіал на Майдані Незалежності. Київ» (2024).

Тираж – 350 000 поштових марок. Придбати її можна буде в усіх відділеннях Укрпошти з 29 серпня, а передзамовлення доступне за посиланням.

«Цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив «і жах, і кров, і смерть, і відчай», хто боровся й поліг за нашу землю», додали в Укрпошті.

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