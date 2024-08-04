Купила на ринку: у Дніпрі бабуся щодня вигулює гусака в шкарпетках

У Дніпрі бабуся щодня вигулює гусака на призвісько Гоша в шкарпетках. У жінки він живе понад рік.

Про це йдеться на сайті «Суспільно Дніпро», передають Новини України – НСН.

Гусак на призвістко Гоша живе з 75-річною пані Галиною. Жінка вигулює птаха щодня. Діти його намагаються погладити, а їх батьки – сфотографувати.

«Всі його знімають, йдуть, дістають телефони й знімають. “Можна?” — деякі запитують. Що ви запитуєте, знімайте та й все. Люди в шоці. Кажуть: “Краще б собаку чи кішку. Навіщо це? Коли різати будете?”. Я кажу: “Я не збираюся його різати, а тим паче їсти», каже жінка.

У Дніпрі бабуся щодня вигулює гусака

Гусак живе з жінкою на 9-му поверсі понад рік. Галина купила його на ринку. Тоді Гоші було 4 місяці.

«Ну, наскільки я його люблю? Я йому життя зберегла. Хоч якійсь тварині пощастило. Я заходжу в кімнату, жартома: «Де моя пташка, де мій Гоша?». А він вже: «Га-га-га», розповідає Галина.

Птаха жінка годує фруктами, пшеницею, супами та свіжою травою. Її Галина зриває під час кожної погулянки. На вулицю, Гоші пані Галина завжди одягає шкарпетки, аби він не обпік лапи об гарячий асфальт. Гусак разом з жінкою їздить на дачу. Літня жінка каже, що каміння, скло, і зворотна сторона лап об асфальт треться, дуже сильно вимазується. Коли гусак буває на дачі,то у нього чорні лапи.

На вулицю жінка виходить з гусаком кожного дня Окрім днів, коли дощить. Гоша завжди рядом ходить з господинею. Навіть у ліфт може заходити. Але зараз, через відключення світла жінка не користується ліфтом. Зносить гусака з квартири на руках.

На перехожих гусак майже не реагує. Але може вщипнути, якщо ті стають занадто надокучливими.

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