Список свят на серпень 2024: чи будуть додаткові вихідні

Варто знати список свят на серпень 2024 року. А також чи будуть в українців додаткові вихідні.
Повідомляють Новини України – НСН.
У серпні 31 календарний день. З них 22 робочі дні і 9 вихідних. До початку повномасштабної війни був додатковий вихідний на День Незалежності України. Але через дію воєнного стану він скасований. У недержавних компаніях, дане питання вирішує роботодавець.
Список свят на серпень 2024
- 1 серпня – День інкасатора.
- 2 серпня – День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
- 4 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.
- 5 серпня – Міжнародний день світлофора.
- 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України.
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу.
- 11 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.
- 12 серпня – Міжнародний день молоді.
- 15 серпня – День археолога.
- 19 серпня – День пасічника.
- 23 серпня – День Державного Прапора України.
- 24 серпня – День Незалежності України.
- 25 серпня – День шахтаря.
- 29 серпня – День пам’яті захисників України.
- 31 серпня – День авіації України, День далекобійника.
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