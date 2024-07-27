Список свят на серпень 2024: чи будуть додаткові вихідні

Варто знати список свят на серпень 2024 року. А також чи будуть в українців додаткові вихідні.

Повідомляють Новини України – НСН.

У серпні 31 календарний день. З них 22 робочі дні і 9 вихідних. До початку повномасштабної війни був додатковий вихідний на День Незалежності України. Але через дію воєнного стану він скасований. У недержавних компаніях, дане питання вирішує роботодавець.

Список свят на серпень 2024

1 серпня – День інкасатора.

2 серпня – День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

4 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.

5 серпня – Міжнародний день світлофора.

8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України.

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу.

11 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.

12 серпня – Міжнародний день молоді.

15 серпня – День археолога.

19 серпня – День пасічника.

23 серпня – День Державного Прапора України.

24 серпня – День Незалежності України.

25 серпня – День шахтаря.

29 серпня – День пам’яті захисників України.

31 серпня – День авіації України, День далекобійника.

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