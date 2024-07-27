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Список свят на серпень 2024: чи будуть додаткові вихідні

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Журналіст
Список свят на серпень 2024

Варто знати список свят на серпень 2024 року.  А також чи будуть в українців додаткові вихідні.

Повідомляють Новини України – НСН.

У серпні 31 календарний день. З них 22 робочі дні і 9 вихідних. До початку повномасштабної війни був додатковий вихідний на День Незалежності України. Але через дію воєнного стану він скасований. У недержавних компаніях, дане питання вирішує роботодавець.

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Список свят на серпень 2024

  • 1 серпня – День інкасатора.
  • 2 серпня – День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
  • 4 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора.
  • 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України.
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу.
  • 11 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.

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  • 12 серпня – Міжнародний день молоді.
  • 15 серпня – День археолога.
  • 19 серпня – День пасічника.
  • 23 серпня – День Державного Прапора України.
  • 24 серпня – День Незалежності України.
  • 25 серпня – День шахтаря.
  • 29 серпня – День пам’яті захисників України.
  • 31 серпня – День авіації України, День далекобійника.

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