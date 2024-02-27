До переліку нематеріальної спадщини України додали 4 нові елементи: що про них відомо

До переліку нематеріальної спадщини України додали 4 нові елементи. Про це повідомили на сайті МКІП

Відповідний наказ підписав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Перелік нематеріальної спадщини України поповнився такими елементами:

традиції приготування та споживання каші “Зозулі” на Вінниччині — її готують з пшона та довго томлять у печі;

традицію приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині: в указі також сказано, що традиція приготування затірки поширена по всій території України зі своїми регіональними відмінностями;

До переліку нематеріальної спадщини України додали 4 нові елементи

кавова традиція кримських татар — сукупність традицій приготування та споживання кави у традиційній кухні кримських татар;

“Агир ава ве Кайтарма” — традиційний танець кримських татар. Перша частина якого є більш статичною, повільна та плавною, а друга частина темпераментна, швидка та весела.

Тепер громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини.