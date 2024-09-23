Напівоголені українські рятувальники знялися для благодійного календаря. Метою проекту є збір коштів на авто та РЕБ.

Розповідають Новини України – НСН з посиланням на сайт «Прикрий перший».

«МІСТОХАБ, ДСНС Полтавщини та креативна агенція R9 запустила найбільший в історії Полтави збір — 12 мільйонів гривень на закупівлю двох авто та комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Буковель ПП» для захисту рятувальників ДСНС. Ці системи здатні виявляти та блокувати ворожі безпілотники, що постійно загрожують життю рятувальників під час виконання завдань», йдеться в описі на сайті.

Тираж цього календарю – 1000 штук.

Зйомки для календаря проходили у Полтаві. Участь у проекті взяли рятувальники з Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Карлівк та Миргорода.

На сайті можна не лише придбати календар, а й почитати про кожного рятувальника. Замовити його можна за посиланням.

Напівоголені українські рятувальники знялися для благодійного календаря: фото

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