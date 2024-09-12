Окупанти продовжують цинічну практику повторних обстрілів – б’ють по представникам служб, які прибувають на місця попередніх прильотів. Так, серед останніх випадків – ситуації у Нікополі на Дніпропетровщині та у Мирнограді на Донеччині.
Про це повідомили у ДСНС 12 вересня, передають «Новини України – НСН».
У Мирнограді під час ліквідації масштабної пожежі, ворог завдав повторного удару
11 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Мирноград – спалахнула масштабна пожежа на території місцевого ринку.
Горіло понад 30 торговельних павільйонів, площею 350 кв.м.
Під час ліквідації ворог завдав повторного обстрілу у безпосередній близькості від місця пожежі. Рятувальники, з метою збереження життя та здоров’я, припинили гасіння та повернулися до постійного місця дислокації.
У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл
У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл під час ліквідації пожежі, що виникла внаслідок ворожої атаки.
Ввечері 11 вересня через влучання дрону сталося займання приватного житлового будинку у місті Нікополь.
Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару та влучив у пожежно-рятувальний автомобіль.
На щастя, рятувальники встигли сховатися у безпечне місце. Через загрозу життю були змушені покинути місце події.
Перечекавши небезпеку, вогнеборці повернулися до місця та загасили пожежу на площі 60 кв.м.
У ДСНС додали, що через небезпеку вогнеборці були змушені покинути автомобіль, у який влучили окупанти.
Вранці до місця події виїхали працівники комунальної служби, аби відбуксувати пошкоджену пожежну машину до пожежно-рятувального підрозділу.
Проте ворог знов атакував.
Внаслідок влучання пошкоджено навантажувач Shantui.
На щастя, люди вціліли.
Загроза повторних обстрілів триває, тож поки немає можливості вивезти з небезпечного місця ушкоджені транспортні засоби, – зазначають у ДСНС
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