Окупанти продовжують цинічну практику повторних обстрілів – б’ють по представникам служб, які прибувають на місця попередніх прильотів. Так, серед останніх випадків – ситуації у Нікополі на Дніпропетровщині та у Мирнограді на Донеччині.

Про це повідомили у ДСНС 12 вересня, передають «Новини України – НСН».

У Мирнограді під час ліквідації масштабної пожежі, ворог завдав повторного удару

11 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Мирноград – спалахнула масштабна пожежа на території місцевого ринку.

Горіло понад 30 торговельних павільйонів, площею 350 кв.м.

Під час ліквідації ворог завдав повторного обстрілу у безпосередній близькості від місця пожежі. Рятувальники, з метою збереження життя та здоров’я, припинили гасіння та повернулися до постійного місця дислокації.

У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл

У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл під час ліквідації пожежі, що виникла внаслідок ворожої атаки.

Ввечері 11 вересня через влучання дрону сталося займання приватного житлового будинку у місті Нікополь.

Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару та влучив у пожежно-рятувальний автомобіль.

На щастя, рятувальники встигли сховатися у безпечне місце. Через загрозу життю були змушені покинути місце події.

Перечекавши небезпеку, вогнеборці повернулися до місця та загасили пожежу на площі 60 кв.м.

У ДСНС додали, що через небезпеку вогнеборці були змушені покинути автомобіль, у який влучили окупанти.

Вранці до місця події виїхали працівники комунальної служби, аби відбуксувати пошкоджену пожежну машину до пожежно-рятувального підрозділу.

Проте ворог знов атакував.

Внаслідок влучання пошкоджено навантажувач Shantui.

На щастя, люди вціліли.

Загроза повторних обстрілів триває, тож поки немає можливості вивезти з небезпечного місця ушкоджені транспортні засоби, – зазначають у ДСНС

Ще новини України: У Мирнограді батьки відмовляються вивозити дітей – їх розшукуватиме поліція